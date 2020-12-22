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兒癌上課不中斷！床邊教學今飄耶誕歡樂氣氛

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中國醫藥大學兒童醫院6B兒童癌症病房床邊教學班今天充滿溫馨又新奇耶誕氛圍。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供
中國醫藥大學兒童醫院6B兒童癌症病房床邊教學班今天充滿溫馨又新奇耶誕氛圍。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供

台中市教育局為了讓重症病童在住院期間上課不中斷，2013年起推動「床邊教學」，教育局專門委員賴緣如今天扮裝成耶誕老公公，率領床邊教學班教師前往中國醫藥大學兒童醫院6B兒童癌症病房贈送耶誕禮物給床邊教學班的病童，溫馨又新奇的耶誕氛圍，病童開心度過歡樂難忘的耶誕節，讓病房不再只是病房。

賴緣如說，教育局為協助需長期住院接受醫療的學生受教權不中斷，依病童狀況設計的課程，提供適性化、個別化教育服務，2013年成立醫院床邊教學巡迴輔導班，除教學課程外，會安插律動課程、美勞課程，提高學習興趣，並安排節慶活動寓教於樂，讓病童從大人手中獲得的不只是一份禮物與祝福，而是大家的鼓勵及對未來滿滿的希望。

中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科主任張德高說，兒童癌症病童接受化療後，免疫功能低下，有1到2年無法到學校上課，多數申請床邊教學服務，一來病童渴望和同儕相處，二來小班教學更能顧及每個孩子的需要與學習方式。

國小二年級腦癌患者小治（化名）每周上一次床邊教學班，他表示，很開心可以認識其他年齡相近的病童、和大家一起學習。

中國醫藥大學兒童醫院前院長、醫師彭慶添說，感謝台中市教育局從2013年開始提供床邊教學服務，滿足病童就學的權益以及適性的身心發展。今天配合耶誕節，設計繪本導讀、床邊小燭台藝術創作，在熱鬧歡樂的耶誕歌曲中，讓病童動手做出屬於自己作品，輕鬆愉快的體驗生活。

中國醫藥大學兒童醫院6B兒童癌症病房床邊教學班今天充滿溫馨又新奇耶誕氛圍。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供
中國醫藥大學兒童醫院6B兒童癌症病房床邊教學班今天充滿溫馨又新奇耶誕氛圍。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供

教育局 中國醫藥大學 癌症

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