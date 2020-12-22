進擊的食育！ 15組最強灃食SUPER食育教師聚首交流研習

灃食公益飲食文化教育基金會舉辦第一屆「灃食SUPER食育教師大賽」圓滿落幕，為增加食育教師相互交流，以及豐富教案內容的機會，灃食特別舉辦「SUPER食育教師交流研習」，邀集15組獲獎團隊齊聚一堂；「飲食素養教育，首先要引導孩子從生活經驗出發，再連結到更深刻的生命體悟，培養出一輩子帶得走的能力，很不容易！」花蓮縣化仁國小教師林思恩分享在研習會所得到的感動。

108課綱首度將「食育」納入課程架構，灃食教育基金會副執行長湯惟靜表示，台灣許多教師對於飲食素養仍感到陌生和抽象，老師們如何從一開始就抓對教學方向跟重點，這對下一代影響深遠，因此，灃食透過交流研習，讓教師們激盪創意，推廣優秀的教案，來提升大人跟孩子們的食育力。

灃食教育基金會期待與教師分享、激盪教案創意，共同為孩子深耕食育力。 圖／灃食 提供

●根據成長環境 食育教材靈活調整

國立台灣師範大學人類發展與家庭學系教授林如萍也分享，如何針對孩子適才適性、透過教育提升飲食素養。她認為，若是教師能掌握住孩子的生活環境、在地飲食經驗，並依據不同的發展階段和對象設計課程，將會是食育成功的重要關鍵。

台師大教授林如萍分享世界各國的食育推行方式，為教師們拓展國際視野。 圖／灃食 提供

今年食育教師大賽，15個獲選的食育教案中，學校所在地區橫跨鄉村和城市，城鄉生活環境不同。老師面對成長環境各異的孩子們，教學現場「要從餐桌開始討論、或是從產地來討論，兩者是不一樣的。」林如萍說，因為鄉村孩子可能比較接近食材產地，城市的孩子則較熟悉擺在餐桌上的食物，成長環境造成飲食經驗差距，飲食教育的切入點就必須不同。

●食育影響力 延伸到孩子長大後

以「來自土地的蔬果」榮獲教案比賽「銀獎」的屏東縣學正幼兒園為例，園區位居農業縣市，具農業背景的幼兒園創辦人20年前購入1.5甲土地作為食農教育場地。

學正幼兒園園長邱玟馨分享，教學過程會引導孩子討論栽種的特定食材、體驗種植過程、烹調實作，一直到最後端上餐桌享用成果，過程中善用農地優勢，讓孩子參與「從產地到餐桌」的食物歷程。

屏東縣學正幼兒園長邱玟馨(左二)說，在學校農地栽種食材作物之前，會先與孩子充分溝通討論，藉此讓學生了解作物特性及背後的文化意涵。 圖／灃食 提供

再加上老師從旁解說作物的生長季節、節氣文化、生長條件，進一步深化飲食素養。邱玟馨說，這種教學影響深遠，讓孩子不僅更珍惜食物，且有許多校友長大成人後、當了父母，特別注重飲食均衡，照顧家庭成員的健康。

●教都會區孩子 「從餐桌到產地」

不過，若孩子居住在都會區，生活環境遠離食物產地，食育又該如何進行呢?

林如萍認為，這時就不是帶著孩子栽種，而可以從每天的營養午餐著手，引發學習動機即是好策略。例如引導學生思考餐桌上的當季食物是什麼？具備什麼營養？創造更多的討論機會，帶孩子們思考飲食背後的文化和食材來源。林如萍強調，「食育不管是從產地到餐桌，或是從餐桌到產地，重點都是回到孩子的生活經驗。」

而以台北市永安國小「食育教育-體現辦桌文化」教案為例，老師會引導孩子參與傳統辦桌文化，探究每道菜背後的文化意涵，並且學習餐桌禮儀、觀察飲食烹調，最後回溯至食材產地特色。

●融入STEM精神＋培養生活技能

食育教案不僅要從孩子的生活經驗出發，也顧及不同的發展階段和對象需求。例如，國小高年級生可在食育中納入科學實驗，讓教案實踐STEM（Science科學，Technology技術， Engineering工程，Mathematics數學）精神。若針對智能、學習障礙的特殊孩子，食育可調整轉而訓練孩子的生活能力。

以「奇萊山下的寶藏」榮獲「特別獎」的花蓮縣化仁國小，就是這次唯一以資源班孩子作為對象的教師團隊。

花蓮縣化仁國小資源班老師說，食育可培養特殊孩子的生活技能，並且強化自我決定、自我肯定的信心。(自左而右為灃食教育基金會副執行長湯惟靜、化仁國小教師林思恩及林淑英)。 圖／灃食 提供

化仁國小教師林淑英分享，班上大部分是智力、學習障礙的特殊學生，認知和學習能力較弱，不易了解抽象的飲食文化概念，教學重點反而是透過食育幫助孩子學習「動作訓練」、「自我照顧」、「團體合作」能力。

●教孩子做菜 學會「處己、處人、處環境」

「透過食育，我們訓練特殊孩子處己（生活管理能力）、處人（與人相處能力）、處環境（與環境相處能力）的能力，循序漸進、從簡單到困難」林淑英說。

像是，教案以在地「吉安三寶」（龍鬚菜、芋頭、韭菜）作為食育素材。從切菜、洗菜的過程，訓練孩子手部精細動作，並學習安全使用烹煮器具、而不傷害到自己。孩子們分工合作的過程，也磨練團體合作的社會技巧。

林如萍認為，教案用了孩子生活環境中常見的食材先挑起興趣，再透過反覆訓練，深化生活能力，不僅符合因材施教的教育理念，也掌握了教學眉角。

只是，資源班孩子的學習歷程比一般孩子多2-3倍，教師也得花數倍心力備課，相當辛苦。但林思恩說，看到學生在過程中獲得自我肯定和信心，是很棒的回饋。

●創意食育教案 將分享給更多老師

無論對象是一般或特殊的學生，食育過程中「體驗」最不可或缺。林如萍特別提醒，唯有透過參訪、種植、烹調、實驗、合作，讓孩子親身體驗，從「我知道」、「我思考」到「我練習」，才可能改變孩子的行為，深植食育力。這也符合灃食教育基金會推廣德、智、體、群、美之外的第六育「食育」的涵義。

2020「灃食SUPER食育教師大賽」只是起點，灃食教育基金會副執行長湯惟靜期許，透過老師們交流與分享教案，讓食育教師發揮豐富的想像力，並且成為校園食育代言人，未來將透過網站分享教案，邀請更多人一起培養孩子一輩子可以帶得走的飲食素養。