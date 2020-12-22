教保研習增勞權課 教團酸：勞工加班去上不要加班的課

公、私立幼兒園教保服務人員每年依法要參加18小時以上專業知能研習，研習主題五花八門，教育部近日修正「幼兒園教保專業知能研習實施辦法」第五條，將「勞動權益知能」納入，加強教保人員勞權知識。

對此，教團予以肯定，但平日教保人員根本無暇研習，只能利用假日上課，全台僅桃園市、嘉義市給予公假或補休，呼籲其他縣市主管單位應在教保人員平日研習給予公假，假日研習應給予補休或加班費，更酸這是「叫勞工加班去上宣導不能加班的課」。

根據教育部修法說明，各級主管機關應協助教保服務人員成立專業組織，訂定工作倫理守則，並宣導、鼓勵教保服務人員依工會法組織及參與工會，幼兒園也應提供教保服務人員有關勞動權益相關資訊，為強化教保服務人員勞動權益知能，將勞動權益知能納入教保專業知能課程研習範圍，以符合教保服務人員專業成長的需求。

由於教保員平日都在園所照顧幼童，根本離不開園所，不少人只能犧牲假日來研習，事後也沒補休、公假，若當年度沒上滿18小時，教保員還可能會被依「幼照法」第38條處最高6000元以下罰緩，今年受疫情影響，上半年教保研習多取消辦理，依法規定研習又必須上好上滿，下半年研習大塞車，不少教保員「心驚驚」就怕受罰。

全國教師工會總聯合會（全教總）日前才召開記者會批評這項制度，全教總幼委會主委楊逸飛表示，肯定教保研習新增「勞動權益知能」課程，但「政府沒有重視勞權，卻叫勞工加班去上宣導不能加班的課程」，外界也關心未來地方會找誰來主講，若找來地方縣市教育局承辦人員進行政策宣導，但縣府都不好好對待員工，教保研習等同是員工訓練，卻要員工用自己的假去受訓，令人匪夷所思。

目前全台僅嘉義市、桃園市有給予教保員專業研習的公假或補休。台中市、新竹市教師工會近日也發文向地方教育局爭取，但楊逸飛說，新竹市已經被打回票，回函僅說讓幼兒園自行認定，形同沒改變。

楊逸飛也建議教育部，既然將「勞動權益知能」課程納入研習主題，每年到各縣市進行統合視導時，也應把教保員勞動權益納入評分指標。