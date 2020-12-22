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教育部修作業要點 育兒津貼不再像「少領一個月」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
家有新生兒，爸媽或監護人可請育嬰假照顧小孩，但請了育嬰假，就領不到教育部發放的二至四歲育兒津貼。本報系資料照片
家有新生兒，爸媽或監護人可請育嬰假照顧小孩，但請了育嬰假，就領不到教育部發放的二至四歲育兒津貼。本報系資料照片

家有新生兒，爸媽或監護人可請育嬰假照顧小孩，但請了育嬰假，就領不到教育部二至四歲育兒津貼，即便育嬰假終止要再申請育兒津貼，若終止日適逢月中或月底，當月就領不到，常讓不少民眾覺得「少領一個月」。教育部近日修正育兒津貼作業要點，未來育嬰留停認定期間將由核定機關（指鄉鎮市區公所）認定，增加認定區間彈性，新制將於明年1月1日上路。

教育部近日修正「教育部補助地方政府發放二至四歲幼兒育兒津貼作業要點」，過去幼兒父、母或監護人在領取育嬰留職停薪津貼期間，不能申請該津貼，即便育嬰留停結束，當月份的育兒津貼也領不到。

舉例來說，民眾自1月2日請育嬰留停到7月1日，過往系統以「月」認定， 民眾就領不到7月的育兒津貼；新制上路後，制度將更有彈性，幼兒父、母或監護人可向核定機關提申復，並由核定機關認定自何時發放育兒津貼，若以上述案例來說，父、母或監護人向核定機關提出書面申復後，由核定機關認定遇應留停區間為六個月，民眾即可領回7月育兒津貼。

此外，若要申請育兒津貼，過去只能以郵寄、親送向幼兒戶籍地之核定機關提出，未來將加設網路管道開放線上申辦。據了解，育兒津貼申請網仍在架設中，預計明年1月左右上線。

根據教育部育兒津貼補助基準，家長若自己帶2至4歲幼兒，每月有2500元育兒津貼，若幼兒為第三名以上子女，每人每月再加碼補助1000元；但若幼兒就讀於公立幼兒園、非營利幼兒園、社區（部落）互助教保服務中心、特教學校或準公共幼兒園期間，就不符補助資格，可改申請衛福部托育補助，0至2歲幼兒就讀公托或公共托育家園，每月可領托育補助3000元；若就讀與政府簽約的準公共化保母或準公托，每月可領6000元。

育兒津貼 教育部 幼兒園

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