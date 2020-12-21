學生出席校方會議礙事？ 大學主管談世代溝通心法

教育部調查發現，近八成大學生舉辦活動前要經校方審查，學生代表盼提升自治程度。台灣師範大學主任秘書、公民教育與活動領導學系教授林安邦表示「學生想自主，但家長會質問校方為何不管」，就算民法搭上國際趨勢下修成年年齡，大學校園仍會以較嚴謹的做法管理和把關學生活動。比如台師大學生舉辦登山等有風險的活動，都要繳交家長同意書。

除了呼應家長需求，另有大學主管認為當前學生想爭權，但無法理性溝通，難取得自治權。一名長期擔任主管的國立大學退休職員表示，最近的年輕人越來越難溝通，成員表達意見時容易情緒化、不見得理性，也越來越不願和校方和平討論公共事務；早期的成員反而會在會前拜訪師長做溝通，凡事依法配合。

林安邦則說，學生表達意見是否理性，因人而異，無世代之別。不過現在資訊取得管道多元，年輕學生更明顯的特色是優先採納自己喜歡的意見，但不一定是正確的資訊，進而影響他們在參與公共事務時的發言內容。

林安邦分享台師大與年輕學生相處之道，首先是相信每個學生都是講理成年人，並設多個溝通管道，比如曾有學生爭取參與校務基金管理委員會會議，校方開放兩名代表；校內內控會議、課程委員會等會議，都納學生代表；校長除定期和學生代表聚會，也和學生會長在通訊軟體上交換意見。又，最近逢聖誕節，校內公館校區也想設聖誕樹，也在師生溝通後增設。

一名曾任學務長的私立大學主管分享，校方若在合理範圍內接受學生意見，他們會感到滿足，不會因得到好處就予取予求。舉例來說，曾有同志社團希望學校升旗台應升彩虹旗，主管評估後認為可行，便開放在某日特定時段改升彩虹旗。約定時間一到，學生一邊唱歌一邊自主降旗，相當開心。