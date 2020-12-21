快訊

撞擊畫面曝光！虎科大情侶車禍亡 機車左切快車道刮出火花

藍綠一樣爛！小心…你可能是假訊息高風險族群

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生出席校方會議礙事？ 大學主管談世代溝通心法

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
目前規定各大學校務會議要納一成學生代表。圖為台灣大學校務會議。本報資料照片
目前規定各大學校務會議要納一成學生代表。圖為台灣大學校務會議。本報資料照片

教育部調查發現，近八成大學生舉辦活動前要經校方審查，學生代表盼提升自治程度。台灣師範大學主任秘書、公民教育與活動領導學系教授林安邦表示「學生想自主，但家長會質問校方為何不管」，就算民法搭上國際趨勢下修成年年齡，大學校園仍會以較嚴謹的做法管理和把關學生活動。比如台師大學生舉辦登山等有風險的活動，都要繳交家長同意書。

除了呼應家長需求，另有大學主管認為當前學生想爭權，但無法理性溝通，難取得自治權。一名長期擔任主管的國立大學退休職員表示，最近的年輕人越來越難溝通，成員表達意見時容易情緒化、不見得理性，也越來越不願和校方和平討論公共事務；早期的成員反而會在會前拜訪師長做溝通，凡事依法配合。

林安邦則說，學生表達意見是否理性，因人而異，無世代之別。不過現在資訊取得管道多元，年輕學生更明顯的特色是優先採納自己喜歡的意見，但不一定是正確的資訊，進而影響他們在參與公共事務時的發言內容。

林安邦分享台師大與年輕學生相處之道，首先是相信每個學生都是講理成年人，並設多個溝通管道，比如曾有學生爭取參與校務基金管理委員會會議，校方開放兩名代表；校內內控會議、課程委員會等會議，都納學生代表；校長除定期和學生代表聚會，也和學生會長在通訊軟體上交換意見。又，最近逢聖誕節，校內公館校區也想設聖誕樹，也在師生溝通後增設。

一名曾任學務長的私立大學主管分享，校方若在合理範圍內接受學生意見，他們會感到滿足，不會因得到好處就予取予求。舉例來說，曾有同志社團希望學校升旗台應升彩虹旗，主管評估後認為可行，便開放在某日特定時段改升彩虹旗。約定時間一到，學生一邊唱歌一邊自主降旗，相當開心。

台師大 大學生 教育部

延伸閱讀

近8成學生組織辦活動要經校方審查 大學生自治路坎坷

她破壞慈善捐款辦法？亞馬遜創辦人貝佐斯前妻年捐1700億嚇到人

牛津大學擬禁「師生戀」 違規最重處分可解僱

影／中華醫大辦USR團隊「來自淺山的邀請」產業成果展

相關新聞

防萊豬南市學校團膳皆換約 最重罰10萬並終止契約

美國萊豬就要開放進口，台南市教育局今天表示，全市23所訂購團膳的學校均已完成契約變更議約程序，要求學校供膳須採用國內在地...

學生出席校方會議礙事？ 大學主管談世代溝通心法

教育部調查發現，近八成大學生舉辦活動前要經校方審查，學生代表盼提升自治程度。台灣師範大學主任秘書、公民教育與活動領導學系...

近8成學生組織辦活動要經校方審查 大學生自治路坎坷

大學生自治之路不好走，教育部「公私立大專校院校園學生權利調查」報告指出，大學學生組織自辦演講或活動，七成七要經學校事先審...

新北市加強稽查 侯友宜：不讓一隻萊豬進校園

開放萊豬進口讓許多家長憂心忡忡，怕孩子吃到含有萊克多巴胺的豬肉，新北市祭出多項政策反制，要防堵萊豬進入校園。新北市長侯友...

全國科學技術會議開跑 蘇貞昌：科技就是國力

行政院第11次全國科學技術會議今天上午於台北國際會議中心開幕。行政院長蘇貞昌致詞時表示，當全世界因疫情封城鎖國的此時此刻...

教部禁校園萊豬並發函家長 立委：請把手放開

我國政府明年元旦將開放萊克多巴胺美豬進口，學校衛生法目前尚未明文規定校園禁止用萊豬，但教育部近日發文給全國家長，強調學校...

18歲扶輪社青少年獨闖異國生活 達成另類成長學分

交換學生在大學生間蔚為風潮，但愈來愈多的高中生等不及上大學，就勇闖海外，以交換學生的身分，在國外學習、體驗風土民情，成為人生難得的經驗。

絕佳英語力！聖心女中黃書霈入選外交小尖兵

攤開原文立體書《天鵝湖》，華麗絢爛的舞台在眼前展現，人物角色恣意穿梭其間，有趣極了……這是聖心女中高中國際英語班一年級黃書霈兒時的英語啟蒙。

台中車站大平台大專校院3x3籃球賽開打 旅客駐足讚酷！

「2020年中華民國大專校院3x3籃球錦標賽」在台中火車站2樓大平台開打兩天 ，今日進入總決賽，全台24所大專院校、約百...

教育大愛獎／學生上課大哭 偏鄉師家訪阻悲劇

黃昆輝教授教育基金會昨舉行「寶佳教育大愛獎贈獎典禮」，共有十二位教師獲獎，其中桃園育仁國小教導主任黃煥勇輔導過多個高風險...

探索新聞／圖片影音輔助 就怕學生鴨子聽雷

「what is the map？」「地圖！」台北市永吉國小三年級的視覺藝術雙語課堂上，學生踴躍舉手發言，但只見老師整堂...

地方救援 培訓師資研發教材

為解決雙語教育三大困境，各地教育局或與大學合作培訓師資、或研發教材，也有不少地方政府鼓勵現任教師進修學分班，取得雙語教師...

熱門新聞

學測國文鑑別度差 多個頂大校系明年不參採

教部禁校園萊豬並發函家長 立委：請把手放開

被扣23分還拿滿級分 學測國文難什麼？

建中生辦國中探究實作體驗營 30名額湧250家長搶幫報名

學生實習薪水比教授高！ 管中閔：一刀切制無法培養人才

清華大學特殊選才放榜 明道中學許嘉恩、柳皓尹上榜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。