近8成學生組織辦活動要經校方審查 大學生自治路坎坷

大學生自治之路不好走，教育部「公私立大專校院校園學生權利調查」報告指出，大學學生組織自辦演講或活動，七成七要經學校事先審查；自費出版刊物，也有七成三給校方過目。校內總務、教務、行政會議攸關學生權益，卻可不開放任何學生代表出席。立法院擬將民法成年年齡下修為18歲，外界呼籲大學鬆綁學生自治規範，及早養成民主觀。

「公私立大專校院校園學生權利調查」報告指出，學生組織自辦活動或刊物，近八成要經校方審查。曾有7％大學因活動內容敏感，拒絕提供場地；4％學校因不同意學生自費出版內容，禁止團隊刊登公告。此外，國內近六成學校學生會費由學校代收，但約90所大學支用會費，竟要經校方核章。

由35所大學學生會組成的台灣學生聯合會高教委員會主委黃彥誠曾任東吳大學學生議長，他表示，學生會長經校內學生選舉，學生會仍無法定地位，被多數學校視為一般社團，私校對學生的管理尤其繁多。多數學生組織辦活動，都要經學校核准，有時就連會議紀錄都要給學務處審核。

黃彥誠也說，各大學只有校務會議規定納一成學生代表，其餘會議如學務、總務會議，可將學生拒於門外。他呼籲教育部青年署鼓勵各大學鬆綁學生自治規範，將校務會議學生代表占比提高到兩成，其餘攸關學生生活的會議也應比照此比率，開放學生代表參與決策。

立委吳思瑤表示，大學生自治之路坎坷，且青年署預算實在太少，只占教育部預算的0.2％，明年與青年公共參與有關的預算僅編列約7900萬元。

吳思瑤表示，她將提議修改大學法等法律，讓校園相關會議都納學生代表。具體方向包括修改大學法第九條，校長遴選委員會至少要有一名經選舉產生的學生代表；修改大學法第15條，校務會議學生代表占比應提升為至少二成。

她也主張修改國立大學校院校務基金設置條例，管理委員會應包含至少一名經學生選舉產生的代表。正在審議的私立高級中等以上學校退場條例草案也應加入相關規範，像是第四條的學校退場審議會，應納學生代表；學校若停招，校方法人主管機關重組董事會時，應增一名學生代表。

部分大學也協助鬆綁相關規定來推動大學自治，比如台灣大學近日宣布，即日起校務會議開放校內學生媒體成員入場旁聽。可入場的名單要經校方與學生會、研協會與學代會代表組成委員會共同審議，不一定要是校內社團。

不少投入學生組織的學生積極爭權，但立委張廖萬堅表示，整體大學生參與校內公共事務意願太低，三分之二的大學選學生會長是同額競選；三分之 一的大學投票率小於一成，有關單位還需透過相關機制提升參與意願。