建中生辦國中探究實作體驗營 30名額湧250家長搶幫報名

台北市立建國高中的高一學生，連兩年在寒假辦國中生營隊，由建中生自擬課程、當講師，今年主題為「探究與實作體驗營」，預計招募30位學員，報名資訊PO出不到半小時，就湧入250位家長搶著替孩子報名，表單還一度關不起來。建中學生推測爆滿原因有二，一是新課綱讓大家很慌，二是有不少家長反映，希望孩子向建中生學習讀書方式。

108課綱上路，素養導向的教學，探究與實作課程常令不少師生、家長感到焦慮，這屆建中一年十二班的學生，延續「學長」精神，舉辦「探究與實作體驗營」，每堂課皆安排講解、實作時間，帶領學員一同發現問題。總召廖晨佑指出，動手做才能讓學生留下印象，比如生物課會教微生物構造，也會談論解剖學，屆時會帶領學生豬心剖；另也安排人文辯論表達課，除了講解辯論技巧，也會安排學員上台實戰。

建中高一學生必須參與全校性的班級服務學習競賽，去年營隊總召、建中高二學生王明一表示，當時同學提案要淨灘，或是到偏校辦課輔班，最後全班投票要辦營隊，班上同學各有所長，最終提案討論出烹飪、美術、體能、資訊各類課程；副召林仕翊則說，當時適逢108課綱第一屆，主打「前進素養」，一方面讓國中生能提早接觸新課綱，上高中才不會「嚇一跳」，另一方面也能在備課過程中，讓自己更了解新課綱內涵。

「學弟」傳承學長精神，「有些同學社團忙碌、補習，遇到段考也要溫習功課」廖晨佑坦言，各組忙著擬教案，製作講義，每周都要督促進度；訪談這天，適逢建中校慶補假隔一天，物理課程組長張博凱表示，他利用補假空檔，先把國中基礎找回來，也花時間看網路教學影片，準備用生活化的方式，和國中生談「位移」和「距離」。

兩屆的班級導師楊芳華，從旁扮演引導腳色，她說，學生從理解到能「講出來」常有段距離，若內容過於學術、深奧，國中生基礎學理還不夠，就會聽不懂。她說，「一隊隊輪流上台講，有人會醜一或醜二，講到大家都聽懂才算過。」

建中生辦營隊，探究與實作課程北區推動中心執行秘書洪逸文表示，學生願意貢獻知識與時間，提供國中生學習機會，令人佩服。他也提醒，探究與實作課程的重點，不單是學習學科內容知識，更在於對「程序性知識」的理解，進而具備解決問題能力，最大的挑戰可能在「發現問題」的引導與教學。

洪逸文也提到，探究與實作的課程重點是在「探究」，而非「實驗」或「活動」，更不是「傳統上課教學」，高中生是否能體會這中間的意涵，可能需要老師從旁確認。