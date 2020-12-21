快訊

旭富產線全燒毀！90％灼傷移工今晨不治 明年首季6億訂單泡湯

中國封殺《應許之地》？歐巴馬成為2020書市救星

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建中生辦國中探究實作體驗營 30名額湧250家長搶幫報名

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
108課綱上路，建中生辦國中生體驗營。左起張博凱、廖晨佑、宋開奕、林仕翊、王明一。記者趙宥寧／攝影
108課綱上路，建中生辦國中生體驗營。左起張博凱、廖晨佑、宋開奕、林仕翊、王明一。記者趙宥寧／攝影

台北市立建國高中的高一學生，連兩年在寒假辦國中生營隊，由建中生自擬課程、當講師，今年主題為「探究與實作體驗營」，預計招募30位學員，報名資訊PO出不到半小時，就湧入250位家長搶著替孩子報名，表單還一度關不起來。建中學生推測爆滿原因有二，一是新課綱讓大家很慌，二是有不少家長反映，希望孩子向建中生學習讀書方式。

108課綱上路，素養導向的教學，探究與實作課程常令不少師生、家長感到焦慮，這屆建中一年十二班的學生，延續「學長」精神，舉辦「探究與實作體驗營」，每堂課皆安排講解、實作時間，帶領學員一同發現問題。總召廖晨佑指出，動手做才能讓學生留下印象，比如生物課會教微生物構造，也會談論解剖學，屆時會帶領學生豬心剖；另也安排人文辯論表達課，除了講解辯論技巧，也會安排學員上台實戰。

建中高一學生必須參與全校性的班級服務學習競賽，去年營隊總召、建中高二學生王明一表示，當時同學提案要淨灘，或是到偏校辦課輔班，最後全班投票要辦營隊，班上同學各有所長，最終提案討論出烹飪、美術、體能、資訊各類課程；副召林仕翊則說，當時適逢108課綱第一屆，主打「前進素養」，一方面讓國中生能提早接觸新課綱，上高中才不會「嚇一跳」，另一方面也能在備課過程中，讓自己更了解新課綱內涵。

「學弟」傳承學長精神，「有些同學社團忙碌、補習，遇到段考也要溫習功課」廖晨佑坦言，各組忙著擬教案，製作講義，每周都要督促進度；訪談這天，適逢建中校慶補假隔一天，物理課程組長張博凱表示，他利用補假空檔，先把國中基礎找回來，也花時間看網路教學影片，準備用生活化的方式，和國中生談「位移」和「距離」。

兩屆的班級導師楊芳華，從旁扮演引導腳色，她說，學生從理解到能「講出來」常有段距離，若內容過於學術、深奧，國中生基礎學理還不夠，就會聽不懂。她說，「一隊隊輪流上台講，有人會醜一或醜二，講到大家都聽懂才算過。」

建中生辦營隊，探究與實作課程北區推動中心執行秘書洪逸文表示，學生願意貢獻知識與時間，提供國中生學習機會，令人佩服。他也提醒，探究與實作課程的重點，不單是學習學科內容知識，更在於對「程序性知識」的理解，進而具備解決問題能力，最大的挑戰可能在「發現問題」的引導與教學。

洪逸文也提到，探究與實作的課程重點是在「探究」，而非「實驗」或「活動」，更不是「傳統上課教學」，高中生是否能體會這中間的意涵，可能需要老師從旁確認。

建中 108課綱 國中生

延伸閱讀

全國家長會長聯盟 憂新課綱使城鄉差距大

寒假限定場 台灣虎航推出航空職人親子版體驗營

影／國中生進夾娃娃店不消費 躲機台邊燒試卷烤棉花糖

賴清德回建中領傑出校友獎 想到上學首日找不到公車搭

相關新聞

建中生辦國中探究實作體驗營 30名額湧250家長搶幫報名

台北市立建國高中的高一學生，連兩年在寒假辦國中生營隊，由建中生自擬課程、當講師，今年主題為「探究與實作體驗營」，預計招募...

台中車站大平台大專校院3x3籃球賽開打 旅客駐足讚酷！

「2020年中華民國大專校院3x3籃球錦標賽」在台中火車站2樓大平台開打兩天 ，今日進入總決賽，全台24所大專院校、約百...

教育大愛獎／學生上課大哭 偏鄉師家訪阻悲劇

黃昆輝教授教育基金會昨舉行「寶佳教育大愛獎贈獎典禮」，共有十二位教師獲獎，其中桃園育仁國小教導主任黃煥勇輔導過多個高風險...

探索新聞／圖片影音輔助 就怕學生鴨子聽雷

「what is the map？」「地圖！」台北市永吉國小三年級的視覺藝術雙語課堂上，學生踴躍舉手發言，但只見老師整堂...

地方救援 培訓師資研發教材

為解決雙語教育三大困境，各地教育局或與大學合作培訓師資、或研發教材，也有不少地方政府鼓勵現任教師進修學分班，取得雙語教師...

探索新聞／雙語有助招生 教師卻陷英語焦慮

雙語教育是否成為學校招生利器？台北市教育局表示，越來越多學校認為雙語對招生有幫助；甚至原本不想加入雙語培訓的老師，也擔心...

探索新聞／「雙語國家」差得遠！政府不急 急死家長

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，「二○三○雙語國家」要和國際接軌方向沒錯，但教育部沒有從上到下的完整政策，無配套，要達...

探索新聞／雙語教育 連台北市都叫難

蔡政府喊出二○三○雙語國家後，不少縣市推動雙語教育，不過，兩年多來，第一線教育現場，慢慢浮現雙語教育推動的三大困境：師資...

「千分之三機率的意義」兩位聽損兒爸爸落淚分享 扶持走過人生最艱難的路

作者是謝國樑與詹斯敦兩位爸爸，當遇到人生中的重大課題，如何地去面對、又該如何幫助自己最心愛的孩子？書名的「千分之三」，代表的即是台灣每年新生兒中，千分之三～四有先天性聽力受損的問題，以人口比例來換算，每年約莫五、六百位新生兒會遇到這樣的狀況。

劉啟祥畫作罩上白色顏料 修復後重見天日

修復是典藏藝術品重要的一環，國美館委託南藝大修復前輩藝術家畫作，其中藝術家劉啟祥作品因畫面罩上一層不明白色顏料，經修復後...

喜閱節與台灣閱讀節今登場 新竹縣首輛行動圖書館上路

2020喜閱節暨台灣閱讀節於今天在新竹縣政府文化局文化廣場前登場，由宏致集團董事長袁万丁及維成牙醫師劉興成共同捐贈的新竹...

北市推國際課程 高中生畢業同時獲國際文憑

台北市政府教育局今天在明倫高中舉辦首屆「2020台北國際文憑教育論壇」，邀請300多名高中生分享學習經驗。台北市長柯文哲...

熱門新聞

學測國文鑑別度差 多個頂大校系明年不參採

考不上台大怪它？ 大考中心挨轟 Google評價僅2顆星

被扣23分還拿滿級分 學測國文難什麼？

成大為登山社指導老師過70歲大壽 老中青難忘這段過往

台中車站大平台大專校院3x3籃球賽開打 旅客駐足讚酷！

成大山協獲120萬捐款 其中有這段經過數十年仍痛心故事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。