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促大學與在地高中共開課 教部設45個適性學習社區

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中央大學打造160門豐富多元的大學先修課程，歡迎高三學生修讀。圖／中央大學提供
中央大學打造160門豐富多元的大學先修課程，歡迎高三學生修讀。圖／中央大學提供

108課綱新增多元選修等課程，各高中生積極找資源開課，大學端也盼提早接觸高中生，做為往後選才參考。教育部表示，為促進高中端與大學端連結，已規畫全國45個「適性學習社區」，自今年12月起到明年7月，協助各高中與大專校院推動校訂課程、彈性學習課程，透過「交流共享」、「區域共好」、「高教協作」及「歷程整合」等措施，強化教學能量，引導學生深化學習的自我反思能力，增強學習動機。

教育部國教署表示，已推動「高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫」，主要藉由教師社群共備、共觀、反思共議等機制，舉辦多元分享會、發表會，同時並結合大專校院豐富的高等教育資源，讓高中端可規畫更多元化的選修課程，以及彈性學習時間的學習活動。

國教署說，為促進高中與大學教育兩階段順利銜接，計畫也透過「歷程整合」，由大專校院說明招生選才的內涵，讓高中職學生獲得更明確的參考方向，以利進行學習歷程反思、整合學習歷程檔案、強化自主學習能力，並培養終身學習的熱忱。

舉例來說，中央大學就與在地學校合作，該校表示，已開設160門大學先修課程，提供高三學生修讀。通過課程後，校方將提供修課證明，如經未來錄取學校認可學分，也可申請抵免大學學分；包括中大壢中、武陵高中、永春高中、大直高中等校學生已展開先修課程，有助提升學生自主學習動力。

中央大學教務處表示，在中央大學修讀大學先修課程，除可獲取大學學科知識，提前體驗大學校園生活，還可在其高中學習歷程檔案，展現學習的主動性、學習熱情與成果，未來申請大學入學時增加亮點，獲得青睞。

中大表示，先修課程在每學期開學前一個月開放報名，報名方式由就讀高中統一推薦報名，並經中央大學教務處、授課教師審查，即可修讀課程。每名學生每學期至多選擇四門課。校方鼓勵高三以上學生預先探索大學課程，培養自主學習能力。

中央大學 自主學習 教育部

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