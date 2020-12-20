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台中車站大平台大專校院3x3籃球賽開打 旅客駐足讚酷！

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
「2020年中華民國大專校院3x3籃球錦標賽」在台中火車站2樓大平台兩天賽程，今日進入總決賽。圖／運動局提供
「2020年中華民國大專校院3x3籃球錦標賽」在台中火車站2樓大平台兩天賽程，今日進入總決賽。圖／運動局提供

「2020年中華民國大專校院3x3籃球錦標賽」在台中火車站2樓大平台開打兩天 ，今日進入總決賽，全台24所大專院校、約百名選手參賽，火車站大平台假日有上萬人次經過，第一次在車站看到籃球比賽，選手與旅客都覺得新鮮有哏。公開組前2名將代表台灣參加亞洲大學運動總會(AUSF)錦標賽，從火車站大平站上世界舞台，為國爭光。

愛籃球的朋友可到台中火車站觀看「大專校院3x3籃球錦標賽」精彩決賽，另FOX體育台也同步提供全程轉播。

副市長令狐副市長今天前往開球，他強調，台中是「酷運動、酷城市」市府團隊積極推廣各項運動，特別是籃球運動，今年台中已辦理包括「國泰NBA 3x」預賽、3X3.EXE聯盟賽、中區大學籃球聯賽、P. LEAGUE+熱身賽等多場賽事。

中華民國大專院校體育總會選擇在台中舉辦大專校院3x3籃球賽全國決賽，年輕選手拚博十足，在站前吸引不少觀眾。

運動局長李昱睿說「中華民國大專校院3x3籃球錦標賽」北、中、南區預賽，各區晉級隊伍在台中火車站前廣場大平台決賽，公開組前2名將代表台灣參加亞洲大學運動總會(AUSF)舉辦的2021年亞洲大學3對3籃球錦標賽，站上世界舞台，為國爭光。

運動局說明，今年籃球熱潮延燒臺中，市府除積極舉辦各類籃球賽事，將籃球融入市民生活，並與企業合作成立台中夢想家青年隊，培養在地籃球員，讓籃球在台中逐步發展，活絡台中運動與觀光經濟。

台中市副市長令狐副市長、運動局局長李昱睿、中華民國大專體育總會理事陳慕聰、何建德、中華民國籃球協會技術委員召集人王人生、台中成棒隊教練楊承駿、陳敏賜、FOX體育台副總經理張致平，今天到場參加開球儀式。

「2020年中華民國大專校院3x3籃球錦標賽」罕見在台中火車站2樓大平台舉行賽程。圖／運動局提供
「2020年中華民國大專校院3x3籃球錦標賽」罕見在台中火車站2樓大平台舉行賽程。圖／運動局提供

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