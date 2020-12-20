聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中車站大平台大專校院3x3籃球賽開打 旅客駐足讚酷！
「2020年中華民國大專校院3x3籃球錦標賽」在台中火車站2樓大平台開打兩天 ，今日進入總決賽，全台24所大專院校、約百名選手參賽，火車站大平台假日有上萬人次經過，第一次在車站看到籃球比賽，選手與旅客都覺得新鮮有哏。公開組前2名將代表台灣參加亞洲大學運動總會(AUSF)錦標賽，從火車站大平站上世界舞台，為國爭光。
愛籃球的朋友可到台中火車站觀看「大專校院3x3籃球錦標賽」精彩決賽，另FOX體育台也同步提供全程轉播。
副市長令狐副市長今天前往開球，他強調，台中是「酷運動、酷城市」市府團隊積極推廣各項運動，特別是籃球運動，今年台中已辦理包括「國泰NBA 3x」預賽、3X3.EXE聯盟賽、中區大學籃球聯賽、P. LEAGUE+熱身賽等多場賽事。
中華民國大專院校體育總會選擇在台中舉辦大專校院3x3籃球賽全國決賽，年輕選手拚博十足，在站前吸引不少觀眾。
運動局長李昱睿說「中華民國大專校院3x3籃球錦標賽」北、中、南區預賽，各區晉級隊伍在台中火車站前廣場大平台決賽，公開組前2名將代表台灣參加亞洲大學運動總會(AUSF)舉辦的2021年亞洲大學3對3籃球錦標賽，站上世界舞台，為國爭光。
運動局說明，今年籃球熱潮延燒臺中，市府除積極舉辦各類籃球賽事，將籃球融入市民生活，並與企業合作成立台中夢想家青年隊，培養在地籃球員，讓籃球在台中逐步發展，活絡台中運動與觀光經濟。
台中市副市長令狐副市長、運動局局長李昱睿、中華民國大專體育總會理事陳慕聰、何建德、中華民國籃球協會技術委員召集人王人生、台中成棒隊教練楊承駿、陳敏賜、FOX體育台副總經理張致平，今天到場參加開球儀式。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言