「千分之三機率的意義」兩位聽損兒爸爸落淚分享 扶持走過人生最艱難的路

播放完訴說兩個家庭生命故事的影片，兩位爸爸落下眼淚。

「千分之三的意義」新書發表會於今（19）日在誠品信義舉辦，有些讀者是兩位作者的家人朋友，有些則是因為作者們的故事而感動或深受影響、得到幫助而來。

作者是謝國樑與詹斯敦兩位爸爸，當遇到人生中的重大課題，如何地去面對、又該如何幫助自己最心愛的孩子？書名的「千分之三」，代表的即是台灣每年新生兒中，千分之三～四有先天性聽力受損的問題，以人口比例來換算，每年約莫五、六百位新生兒會遇到這樣的狀況。

詹斯敦（Shelton Chan)長年在國外，憶起第一次聽到出生一個多月後的兒子衛斯理，「確診」極重度聽力障礙時的情形，當時他正在上海出差，躲在辦公室旁邊嚎啕大哭，感到晴天霹靂，腦海一片空白不知道下一步該怎麼做。

老婆在電話中告訴他醫生說有「人工電子耳」的輔具可以幫助兒子聽力恢復正常，他迅速整理情緒，馬上上網找各種關於電子耳的資訊，原以為是像複製的人工耳朵裝在聽損的耳朵上，事實上是類似助聽器，又多了別的構造的一種輔具，裝電子耳還需要歷經14個小時的手術開刀，並削掉小部分的頭骨......

他在三個禮拜內將長年打拚的事業收掉，下定決心要當「衛斯理的爸爸」。

另一位爸爸謝國樑（George）也遭遇相似的情況，他帶著同樣有聽損的女兒小愛到雅文兒童聽語文教基金會上完復健課程，遇到了也帶著兒子的詹斯敦。

謝國樑的人生可謂是一帆風順，創辦知名的網路券商公司，在麻省理工學院學成返國，29歲時曾投入公職選舉，參選立委拿下第一高票，以當屆最年輕立委的身分進入立法院，隨後也沒遇過太大的風浪。

那時，他內心是有點抗拒讓身邊的親朋好友知道發生在他身上、小愛身上的事，有許多的不安和鬱悶，甚至常常在開車的時候想到這一切就會哭出來。而當詹斯敦在雅文基金會叫了他的名字，只有一些共同朋友、素昧平生的兩人就這樣因此認識了。

詹斯敦察覺到謝國樑的消沉與提防，便開口對他說：「我是詹斯敦，我兒子衛斯理八個月前開完刀，他現在一切都很好，你要放心。」

謝國樑形容那次的相遇雖然只剛認識了60秒，詹斯敦卻完全懂他想知道的是什麼，很多人包括醫生都告訴他小愛只要開刀後復健就能慢慢變好，他卻無法完全掌握變好的確切機率與成功案例，但詹斯敦只一句話就給了他答案。

千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長之路。圖片提供／聯經出版

他發現他終於找到了那個重要的同路人，並對詹斯敦說「你就是我要找的人」。詹斯敦就如同謝國樑在彷彿溺水的人生中的浮木，兩人交換了聯絡資訊，兩位爸爸便這樣互相扶持走了一段人生中相當艱難的路。

在這過程中仍有不斷的打擊襲來，謝國樑曾向夥伴詹斯敦說「想在這裡結束一切」。詹斯敦的兒子衛斯理如今復原良好，但也曾經歷過左耳電子耳壞掉必須再重做一次手術，卻遇到種種原因無法進行的窘境，詹斯敦飛到比利時與電子耳廠商創辦人溝通，他還心想若沒辦法讓兒子順利手術，他可能下跪或用其他方式，盡一切努力只為讓他能聽到聲音。

他們將這些心路歷程寫下來，紀念這段難能可貴的友誼，也感謝對他們幫助很多的雅文基金會，希望這本書可以幫助人生面臨相同岔路的父母和孩子們，而這本書的版稅也將全數捐給雅文基金會。

謝國樑：「小愛不是沒有意義的千分之三，不是數字的機率。」 詹斯敦：「一直相孩子是上帝給的禮物，教我們如何去面對人生的高低起伏，有時孩子比我們更堅強，不要替孩子過度擔憂，做好我們可以做的事。」