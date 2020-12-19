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北市推國際課程 高中生畢業同時獲國際文憑

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲出席「2020台北國際文憑教育論壇」。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲出席「2020台北國際文憑教育論壇」。記者鍾維軒／攝影

北市政府教育局今天在明倫高中舉辦首屆「2020台北國際文憑教育論壇」，邀請300多名高中生分享學習經驗。台北市長柯文哲致詞表示，全球化是國際趨勢，台北市2018年起，舉辦國際文憑課程，讓高中生畢業後，除了可以拿到台灣文憑，同時取得美國、英國、加拿大或國際文憑。

台北市教育局自107年起，率先在公立高中推動國際文憑課程，108學年度已培育出首屆16位國際文憑畢業生，至109學年度已有21所公立高中職461位學生受益。柯文哲表示，他從醫學系學到的知識，在執業時只用到10%，當時沒有葉克膜或心臟移植等技術，這些知識都是畢業後繼續學習得到的。

柯文哲說，社會上重要的工作，在10年後有一半現在還沒出現，因此學校教育的重點不是學生學到什麼，而是學生學習的能力。除了終生學習外，還有重要的英語能力，使用英語是新加坡成為國際城市的秘訣，所以台北市從2017年開始推動雙語教育，目前已有28個學校在推動。

教育局中等教育科科長諶亦聰說，一般台灣高中生畢業後只有台灣文憑，但參與國際文憑課程的學生，除了拿到台灣高中文憑外，同時也可以擁有美國、加拿大、英國或IBO國際文憑，會更有優勢。

諶亦聰表示，目前有21所學校投入國際文憑課程，每間學校都有一個班級，學生要具備學習動機和語言能力，而國外課程也重於表達，大多以申論為主，討論課程也占大部分，另外又得修台灣課業，學生會比較辛苦。

在IB國際文憑的部分，諶亦聰說，過去只有私立學校，包括康橋、維多利亞等國際學校才有，不過台北市立西松高中正在申請，若拿到證書，就是台灣第一個能取得IB國際文憑的公立高中。

教育局在109學年度推出「國際文憑計畫2.0」，以四軌推動高中國際文憑課程，有雙聯（台美、台加）、台英國際預科課程(IFY)、國際文憑大學預科課程(IB)以及校本特色國際課程。

北市 教育局 柯文哲

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