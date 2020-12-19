教育大愛獎／出身傳統差點讀不了書 楊水粉遇恩師踏教育路35年

黃昆輝教授教育基金會今舉行「寶佳教育大愛獎贈獎典禮」，12名獲獎教師中，國立彰化特殊教育學校教師楊水粉已在教育現場服務35年，去年她曾陪伴新住民子女回家鄉探望，也讓孩子更善於表達，更有自信，孩子的外婆今年不幸過世，因疫影響無法返國探親，孩子與母親感激去年有見上最後一面，楊水粉受訪時也哽咽許久。

楊水粉出身雲林農家，是家中老大，當時她的外婆認為女生不要讀書，怕「成就比別人高」會嫁不出去，不過她的父親相對開放，認為能讀多少算多少。為減輕家中負擔，她一邊讀書，一邊協助家裡務農，每天清晨四點下田耕作，一早再騎5公里路程到學校上課，直到高中聯考前一、兩個月，她的恩師說服父母，讓她專心準備考試。

「老師讓我住在她家，專心準備考試」楊水粉說，當時她努力考試，雖然讀的是私立大學，但後來也四處進修，為了就是成為與恩師一樣的好老師，竭盡所能鼓勵學生。

因緣際會下來到特殊教育領域，她仔細觀察學生的優點與限制，鼓勵孩子多元探索，開展自我潛能。她也曾遇過一名新住民子女，孩子的母親靠家庭代工維持生計，父親長年失業，去年2月恰好移民署有「新住民子女海外培力計畫」，她帶著孩子與孩子母親一圓返鄉夢，孩子也在計畫過程中，開始站上台分享，更獲得職場見習與就業機會。

但不幸的是，孩子的外婆今年不幸過世，楊水粉想起這事，幾度哽咽。話鋒一轉，她趕緊收起淚水，講起教育，她眼神滿是光芒。楊水粉說，她會一路陪伴孩子到屆齡退休，為了讓身體更健康，她每天晨泳一公里，保持好體力。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，12名大愛教師都是長期奉獻無私愛心，輔導行為偏差學生改過遷善，或協助經濟弱勢孩子奮發向上，精神令人感佩。他也說，今年多位大愛教師來自偏鄉學校，不僅有愛心，還要有耐心與毅力，協助學生尋找自我表現的舞台。