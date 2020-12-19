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教育大愛獎／捐獎金做早餐接送上下學 他見學生大哭警覺阻悲劇

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
桃園市育仁國小教導主任黃煥勇，提供弱勢學生「7-11」全年無休的全方位服務。記者趙宥寧／攝影
桃園市育仁國小教導主任黃煥勇，提供弱勢學生「7-11」全年無休的全方位服務。記者趙宥寧／攝影

黃昆輝教授教育基金會今舉行「寶佳教育大愛獎贈獎典禮」，12位獲獎教師中，桃園市育仁國小教導主任黃煥勇，提供弱勢學生「7-11」全年無休的全方位服務，他曾在深夜接到孩子家長想不開的電話，他立馬開車衝到學生家中陪伴、安撫，給予正向鼓勵，即便孩子已從國小畢業多年，他仍時常關心，四處尋找管道協助弱勢家庭。

「台上教書是工作，台下的關愛才是真教育」，黃煥勇在桃園市育仁國小已服務27年，學校位處偏鄉，全校70多名學生，他挨家挨戶拜訪，他認為，要走出教室，才能真正關懷到每位孩子的家庭。

黃煥勇不僅用心付出，有時也會自掏腰包，將各類教師獎的獎金全數捐出，資助有需要的孩子。若孩子家境清寒常沒錢吃早餐，他就自己動手做，學生家長若繳不出午餐費，他甚至會幫忙繳，若學生家庭功能不彰，他更長期接送孩子上下學。

黃煥勇也輔導過多個高風險家庭。曾有一名學生的父親工作不穩，學生的父母常為錢爭吵，甚至常跟孩子講一些想不開的話，孩子擔心爸爸想不開，常上課到一半就痛哭，黃煥勇驚覺不對勁，即刻展開家訪，某回學生的爸爸載孩子上學，小孩崩潰大哭不上學，黃煥勇上前關心，在家長的車上發現一瓶農藥，當下趕緊教到學校訓導處，及時阻止悲劇發生。

黃煥勇說，後來學生的父母離婚，家長情緒趨穩，小孩也能安心就學，即便孩子已畢業多年，他仍常到家庭關心；也曾有孩子父母身重病，家庭經濟不穩，半夜打電話給老師訴苦、想不開，黃煥勇則和太太夜訪，給家長正向鼓勵，阻止悲劇發生。

在國小任教27年，黃煥勇對孩子無私奉獻，問他打算何時退休？黃煥勇還沒思考過這個問題，他說，能做就會盡量做，偏鄉學校近年雖有政府補助和民間單位挹注物質資源，但學童的家庭背景和生活困難，仍需要更多照顧。

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偏鄉學校 早餐

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