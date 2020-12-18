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教育部稱中輟生復學率越來越高 兒少團體戳謊言揭真相

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部稱中輟生復學率提升，兒少團體表示，很多學校怕被關切，會請中輟生一周兩天到學校報到，即便不入班，待在輔導室也行，或是讓學生補請假，中輟生恐存在龐大黑數。記者趙宥寧／攝影
教育部稱中輟生復學率提升，兒少團體表示，很多學校怕被關切，會請中輟生一周兩天到學校報到，即便不入班，待在輔導室也行，或是讓學生補請假，中輟生恐存在龐大黑數。記者趙宥寧／攝影

教育部上月發布新聞稿，表示在各單位努力下，中途輟學生（簡稱中輟生）重返校園比例越來越高，實際查閱資料卻可見，國中復學率雖較往年提升約3％，國小復學率卻較往年下降。兒少團體表示，很多學校怕被關切，會請中輟生一周兩天到學校報到，即便不入班，待在輔導室也行，或是讓學生補請假，中輟生恐存在龐大黑數，呼籲教育部正視問題，別被「漂亮」數字沖昏頭。

中小學是義務教育，根據「國民小學與國民中學未入學或中途輟學學生通報及復學輔導辦法」，中輟生意指「未經請假、請假未獲准或不明原因未到校上課連續達三日以上」，以及「轉學生因不明原因，自轉出日起三日內未向轉入學校完成報到手續」。

據教育部統計，108學年度全國中輟生總數3086人，復學人數3103人（含以前年度輟學，但於本學年度復學者），復學率達87.63％。實際查閱資料，國中復學率雖較往年84％至86％提升約3％，達87.61％；國小復學率卻跌破九成，僅87.73％，其中又以嘉義縣66.7％最低，新竹市70%次之，屏東縣76.47％倒數第三。

國小生復學率下降，台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長劉志洋表示，孩子若在國中小中輟，多半是家庭功能支持不足，往往也會伴隨兒虐、經濟議題，若國小生連上學都不行，「那是很嚴重的警訊」，孩子若升上國中，家庭親職教育功能不彰，恐怕更難回歸校園。

台灣兒童權益聯盟理事長林月琴曾擔任部分縣市兒少及社福委員會的委員。她說，學校中輟數據有時很偏頗，請學生每周二、四來學校就算「不輟」，除非孩子家庭有高風險，否則就是回歸學校輔導，但教育跟社政系統常被一刀切開，必須建立社區聯防，不只照顧孩子的學習情況，也能深入了解家庭。

台灣全國兒少安置機構聯盟秘書長周幼梅也提到，曾有安置機構統計，平均每年十位新進小五到國一的安置學生中，就有3位是文盲，但都沒有中輟紀錄，學校以各種優待讓孩子到校，比如到「學習角落」玩電動，一路玩到小學畢業，教育當局沒有足夠人力資源，也沒檢核每位孩子的實際學力，從長官到孩子一起規避中輟，中輟黑數非常大。

教育部國教署表示，已持續督導各地方政府追蹤輔導未復學的中輟生，每月也要求當月中輟人數較上個月且較去年同月上升縣市，召開中輟專案檢討會議，並列入教育部與地方政府中輟業務聯繫會議進行專案督導，提升中輟學生復學率。

教育部 輟學生

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