寶佳捐款惹議 教育部將與清大陳情學生座談

寶佳集團身陷勞動基金炒股弊案，也讓台北政經學院基金會在清華大學籌設台北政經學院（TSE）遭外界質疑經費來源不明。教育部表示，台北政經學院是清大基於校務發展需求，主動擬具並報教育部審查的先導型計畫，近期接獲清大學生來信陳情，為確保學校依法運作及維護師生權益，教育部近日將會與陳情學生座談，並請清大針對疑義事項逐一說明。

寶佳創辦人林陳海今年5月捐資30億給台北政經學院基金會，基金會將在清大籌設台北政經學院（TSE），採「校中校」方式運作，基金會與清華大學簽15年長約，預計110學年度招生。清大學生議會擔心影響大學自主及清大名聲發起連署，台灣教授協會今早也召開記者會，呼籲清大應審慎認知權衡利弊，不該讓政商躲在大學自治旗下恣意妄為。

教育部表示，清大設立台北政經學院，須在符合現行法令前提下進行，教育部已於今年4月27日函文學校，針對相關組織運作事項，應確實完成校內相關程序，若涉及相關法令須報教育部或其他法令權管單位者，應依規定辦理，學校每年必須將實施成果報教育部評估。

教育部表示，台北政經學院是清大基於校務發展需求，主動擬具並報教育部審查的先導型計畫。近日接獲清大學生來信陳情反映台北政經學院相關疑義，為確保學校依法運作及維護師生權益，教育部近日將會與陳情學生座談，並請清大就台北政經學院相關運作疑義事項逐一說明。

清大與台北政經學院基金會今早皆發表澄清聲明，強調該基金會係由林陳海先生等4人捐贈設立，林陳海先生是以個人財產捐贈30億元，而非寶佳企業，資金也已全部到位，且林陳海在完成30億基金捐贈前，並未設定任何回饋條件，沒提互惠要求，迄今也從未介入TSE辦學任何事務，TSE教師也必須完全符合教育人員任用條例以及本校專任教師初聘辦法，也必須經過「院教評會」及清大「校教評會」的審查。