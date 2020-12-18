偏鄉不偏鄉 新北5所國小STEM展創意

積木拼裝的螺旋戰車逐一推倒惡魔之門；用程式控制的模型車過隧道會自動亮車燈，還能倒車入庫。新北市石碇區的和平國小昨天舉辦五校聯合STEM創意大會，只見各校學生埋頭組機器人、設電腦指令，要把腦海裡的創意構思實現。

新北市石碇、永定、和平、坪林、雲海等五所國小昨舉辦STEM璞玉計畫聯合成果展，各校自訂主題，挑戰一個小時內用S4A 程式和積本，當場組裝完成STEM專題創作並說明創作理念，由裁判擇優表揚。

為讓偏鄉校的孩子程式學習不落人後，兩年前，和平國小校長姜孟佑出面統籌各界資源，找來璞誠文教關懷協會提供機器人課程的教具師資，育秀教育基金會跟台北民樂扶輪社提供經費，每周四下午辦理五校線上共學，每學期另辦兩次實體課，讓偏鄉孩子也能有都會學生相同的資訊教育資源。

指導老師趙麗蓮說，上課時孩子除了學程式觀念，還得計算積木距離給予對應的前進指令，車子跑起來才不會撞牆，介紹創作理念時，還要搭配文案海報、口語表達，做一次STEM專題，兼顧了資訊、數學跟語文的學習。

「一個人走得快，一群人走的遠」，新北市教育局局長張明文說，學校最美的風景就是公私部門協力成就孩子學習的畫面。新北市議員陳儀君認為，透過線上與線下混成學習，未來不應再稱「偏鄉」，只有「城鄉差距」。

台北民樂扶輪社前社長廖哲瑛認為，STEM課程除了讓孩子動手做，更是團隊精神的最好體現。連兩年觀課，她發現程度較好的孩子會主動幫忙夥伴，讓她很受感動。她說，程式教育不受語言限制，許多新住民二代也有好表現，能開啟未來更多的選擇。