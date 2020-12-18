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梧棲國小樂學樓落成 北棟教學大樓B棟教室今拆重建動土

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲國小樂學樓落成暨北棟教學大樓B棟教室拆除重建，今天動土典禮。記者游振昇／攝影
台中市梧棲國小樂學樓落成暨北棟教學大樓B棟教室拆除重建，今天動土典禮。記者游振昇／攝影

台中市梧棲國小樂學樓今天落成啟用，該學校北棟教學大樓B棟教室拆除重建工程今天動土典禮，預計2023年完工；大甲國小行政大樓拆除重建工程今天也舉辦開工動土典禮，同樣在2023年完工。

立法院副院長蔡其昌出席二校典禮時表示，孩子的教育是眾人關注議題，從他擔任立委期間便開始爭取相關經費，中央經費也需要地方配合款，他感謝地方議員及歷任台中市長皆全力支持校園環境改善工程。

蔡其昌說，每一棟校園大樓的重建，就如孕育一位孩子長大成人的過程，無論過程多麼艱辛，在落成及動土的今天都令人動容。凡走過必留下痕跡，大家對於教育的付出都會被看見，教育議題必須集眾人之力，在典禮現場看見師生們的笑容，就是大家最滿足的事。

梧棲國小樂群樓重建工程增經費8700萬元，教育部補助3350萬元、中市府自籌5350萬元，地上4層、地下1層的建築，並以船的造型意象設計，規劃有教學教室、辦公室、視聽及電腦多功能教室等，可容納約500名學生及教職員使用，同時設置戶外展演空間；B棟大樓拆除重建總經費6831萬，教育部補助5464萬，市府自籌1367萬元，拆27間教室蓋22間教室，預計2023年完工。

大甲國小行政大樓拆除重建總經費約1億2000萬元，教育部補助約4400萬元，市府約7030萬元，也預計2023年完工。

台中市梧棲國小樂學樓落成暨北棟教學大樓B棟教室拆除重建，今天動土典禮。記者游振昇／攝影
台中市梧棲國小樂學樓落成暨北棟教學大樓B棟教室拆除重建，今天動土典禮。記者游振昇／攝影

教育部 梧棲

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