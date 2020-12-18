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南投北梅國中建置教學溫室 探索農業科學今落成啟用

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台中農改場協助國姓北梅國中建置教學用溫室，以及恆溫機、檢測儀等研究設備。圖／行政院中部聯合服務中心提供
台中農改場協助國姓北梅國中建置教學用溫室，以及恆溫機、檢測儀等研究設備。圖／行政院中部聯合服務中心提供

疣胸琉璃蟻咖啡果小蠹都是農村地區常見的蟲害，去年國姓鄉北梅國中以防治疣胸琉璃蟻專題，拿下全國科展第一名，為勉勵國中生探索農業科學研究，農委會促成台中農改場斥資百萬，協助建置教學溫室、教學用的堆肥堆置場以及恆溫機、檢測儀等設備，今天落成啟用。

行政院中部聯合服務中心表示，北梅國中從2015年參加科展起，連續6年獲縣級科展第一，去年更因防治疣胸琉璃蟻獲得全國科展第一名，今年則以防治咖啡果小蠹獲得全國科展佳作，成績相當不錯；因此協調台中農改場協助建置教學溫室、堆肥設置場，以及恆溫機、檢測儀等研究設備。

執行長蔡培慧蔡培慧說，去年得知學校研究團隊利用家用鍋具發現「蟲生真菌」有助於防治疣胸琉璃蟻，但得知同學使用的儀器或設備，都是汰舊品或家用電器，感到十分不捨，農委會主委陳吉仲當場允諾協助北梅國中提供農業生物防治教學、改善教學用的研究設施及設備。

台中農改場場長李紅曦表示，看到北梅國中生對農業生物防治有興趣，尤其連續兩年來研究蟲生真菌對防治蟲害的成果有很好的成績，未來期待這群農業科研生力軍能持續研究下去，為農田生態系的永續發展一起努力。

丘埔生鄉長說，國姓咖啡在國姓鄉民共同的努力下，種植面積約200公頃，每年也舉辦咖啡評鑑比賽，對於國姓鄉的經濟跟地方觀光有很大的提升 。北梅國中的師生在研究蟲生真菌防治咖啡果小蠹有初步的進展，希望不久的將來就能落實，讓國姓咖啡的產量、產值跟環境創造三贏。

台中農改場協助國姓北梅國中建置教學用溫室，以及恆溫機、檢測儀等研究設備。圖／行政院中部聯合服務中心提供
台中農改場協助國姓北梅國中建置教學用溫室，以及恆溫機、檢測儀等研究設備。圖／行政院中部聯合服務中心提供
台中農改場協助國姓北梅國中建置教學用溫室，以及恆溫機、檢測儀等研究設備。圖／行政院中部聯合服務中心提供
台中農改場協助國姓北梅國中建置教學用溫室，以及恆溫機、檢測儀等研究設備。圖／行政院中部聯合服務中心提供
台中農改場協助國姓北梅國中建置教學用溫室，以及恆溫機、檢測儀等研究設備。圖／行政院中部聯合服務中心提供
台中農改場協助國姓北梅國中建置教學用溫室，以及恆溫機、檢測儀等研究設備。圖／行政院中部聯合服務中心提供

咖啡 琉璃蟻 農改場

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