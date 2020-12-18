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教育部公告110年留學獎學金甄試簡章 205名額明年開搶

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報系資料照片
教育部。本報系資料照片

教育部鼓勵優秀青年赴國外（不含大陸地區及香港、澳門）知名大學攻讀博碩士學位，設置留學獎學金，110年留學獎學金提供205個名額，與去年相仿，留學獎學金甄試報名期間自110年1月11日上午8時30分起至110年2月8日中午12時止。

教育部留學獎學金一般生每名每年核發1萬6000美元，受獎年限最長2年；特殊生(勵學優秀生、原住民生及身心障礙生)每名每年核發3萬美元，受獎年限最長3年。110年留學獎學金提供205個名額，包括190個一般生名額(一般學群名額155名、選送赴特定國家名額35名)及15個特殊生名額(勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各5名) 。

教育部表示，留學獎學金申請人須於報名截止日前取得國外大學校院博(碩)士入學許可或已在國外博(碩)士班就讀。一般生除「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」及選送赴新南向國家申請人得選擇攻讀碩士或博士課程外，其餘學群均須攻讀博士課程；特殊生則不限學群可選擇攻讀碩士或博士課程。

至於甄選方式，教育部表示，獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，近3年錄取率一般生一般學群約29%，一般生選送赴特定國家約40%，特殊生約67%，歡迎優秀青年學子踴躍申請。

為配合新南向政策及進行全球人才布局，教育部表示，110年留學獎學金持續設置選送學生赴特定國家留學名額，包含新南向國家25名及北歐國家10名，其中新南向國家包含印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、汶萊、越南、緬甸、柬埔寨、寮國、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹等15國共15名；新加坡、澳大利亞及紐西蘭等3國10名；且「選送赴新南向國家」申請人得攻讀碩士或博士學位。

教育部 原住民 青年

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