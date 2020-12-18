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寶佳弊案燒向高教 清大政經學院遭疑「借殼上市」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
寶佳集團創辦人林陳海捐贈30億元給促轉會前主委黃煌雄籌設台北政經學院（TSE），今年5月與清華大學簽15年長約，採「校中校」方式運作。本報資料照片
寶佳集團創辦人林陳海捐贈30億元給促轉會前主委黃煌雄籌設台北政經學院（TSE），今年5月與清華大學簽15年長約，採「校中校」方式運作。本報資料照片

寶佳集團身陷勞動基金炒股弊案，寶佳創辦人林陳海今年5月捐資30億給台北政經學院基金會，在清大籌設台北政經學院（TSE），採「校中校」方式運作，基金會與清華大學簽15年長約，預計110學年度招生。清大學生議會擔心影響大學自主及清大名聲發起連署，台灣教授協會今早也召開記者會，呼籲清大應審慎認知權衡利弊，不該讓政商躲在大學自治旗下恣意妄為。

教育部長潘文忠今年5月也出席簽約儀式，台北政經學院基金會董事包括四名教育部前部長黃榮村、曾志朗、吳清基、蔣偉寧，一同見證林陳海捐款30億給財團法人台北政經學院基金會，清大校長賀陳弘也表示，基金會與學校合作是全台首創，將參酌倫敦政經學院模式，開辦跨領域碩士與博士學程。

政治評論者金恒煒昨也投書媒體，批評「國家人權委員會」與「台北政經學院」都是怪胎。清大今則投書媒體嚴正澄清，強調捐款人只負責捐錢、不會參與學院運作。

不過，台灣教授協會秘書長羅承宗表示，清大聲明隻字未提寶佳集團與勞退基金，清大提到30億元每年撥孳息85%，一年不過3000萬，但錢怎麼來？萬一裡面參雜不法所得，難道清大就放過他（指寶佳集團）嗎？

全國私校工會理事長尤榮輝也說，過往教育部對於新創教育體制都態度保守，這次卻異常爽快，中間牽涉疑點太多，包含法律是否授權國立大學可將教育責任以契約方式外包給政經學院基金會？清大與基金會簽約內容是否該公開？

尤榮輝也表示，現在退場私校多，若寶佳集團、董事長黃煌雄，以及四名教育部前部長有心辦學，大可接手退場私校重新打造國際級政經學院，何必去清大弄校中校、校外校？他質疑，教育部容許「台北政經學院」透過清大「借殼上市」，利用清大學術地位招生，不受現行法令和大學校務會議的約束，恐造成高教災難。

尤榮輝批評，TSE是高教外包或侵害學術自由的破口，根本是「新創的違章建築體制」，在各式疑慮消除前，教育部應撤銷政經學院明年招生，清大、教育部也要主動公開當時的簽約內容以及辦學計畫，保住國立大學公共性，才不會引起紛爭。

清大表示，目前30億捐款已全數捐入該基金會並完成信託，捐款人只負責捐錢、不會參與學院運作。基金會的功能則是負責管理基金，每年定期撥孳息的85%以上支持清華大學台北政經學院辦學。基金會的募款來源並不侷限單一，也將爭取獲得其他捐款。

至於台北政經學院的「校中校」概念，清大表示，清大現有10個學院，每一個都是校中校，政經學院能做的，每個學院也能做，並沒有差異；清大是以「院核心」的理念來運作，各學院在招生選才、學位授予、彈性薪資、甚至研究生的學雜費訂定方面，都可以有自主而不同的做法，教師聘任也必須完全符合教育人員任用條例以及本校專任教師初聘辦法，也都必須經過「院教評會」及本校「校教評會」的審查。

至於教團要求清大公開契約內容，清大表示，該計畫內容已經由校務會議討論、呈現，該屬競爭型計畫，不便對外公開。

寶佳創辦人林陳海今年5月捐資30億給清華大學籌設台北政經學院（TSE），採「校中校」方式運作，台灣教授協會今早召開記者會，呼籲清大應審慎認知權衡利弊，不該讓政商躲在大學自治旗下恣意妄為。記者趙宥寧／攝影
寶佳創辦人林陳海今年5月捐資30億給清華大學籌設台北政經學院（TSE），採「校中校」方式運作，台灣教授協會今早召開記者會，呼籲清大應審慎認知權衡利弊，不該讓政商躲在大學自治旗下恣意妄為。記者趙宥寧／攝影

清大 教育部 捐款

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