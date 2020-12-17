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英檢考試再+1！ Aptis普思85國通行 搶進台灣市場

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
英國文化協會研發「Aptis普思國際英語檢定」將正式上線。記者趙宥寧／攝影
英國文化協會研發「Aptis普思國際英語檢定」將正式上線。記者趙宥寧／攝影

政府推動2030雙語國家，台灣每年約有100萬人次參與各式英語檢定考試，除了留學導向的雅思、托福外，英國文化協會研發「Aptis普思國際英語檢定」將正式上線，著重生活面向的聽、說、讀、寫，共有15種考試組合，考生可依需求選擇考科，目前已在新加坡、日本、買來西亞、西班牙、奧地利等85個國家通行，檢定價格新台幣1300元至3000元不等。

Aptis普思目前有四種考試分類，分別為「通用版」適合一般大眾，可依產業需求自選考科；「兒青版」則適用13至17歲學生，測驗英語基本能力；「進階版」則適用英語程度中高級以上（CEFR*B1-C2），企業組織可以透過進階版招募英語程度更高的人；「教師版」則是針對教育工作者，可追蹤教師的英文程度。考試結束最快48小時就可查詢成績。

Aptis普思由乂迪生科技股份有限公司代理，乂迪生科技董事長廖本昌表示，台灣學生花10多年學英文，卻只有少部分的人有流利英文，顯見學習方向有問題，必須要用更精準的英語能力檢定，取代傳統考試，給學生正確學習方向。

廖本昌說，今年11月教育部針對全台400所學校、7000位國三、高三學生進行英語能力檢測，使用的就是普思，來了解台灣學生英語程度。有別於留學導向的雅思、托福，若學生不出國，則可透過Aptis普思進行檢測，Aptis普思注重聽、說、讀、寫，以及文法、字彙，全世界已有85國採用Aptis普思檢定。

除此之外，銘傳大學也將採用Aptis普思教師版進行雙語師資培訓。銘傳大學國際暨產學推廣副校長李藍瑜表示，參與培訓的教師會獲得銘傳教師培訓證書，以及英協的師資英語能力檢定證書，藉由Aptis普思結構研發多元教案，協助雙語師資提早進入狀況，取得雙證後，出去謀雙語師資職缺，也有具公信力的證照。

英語能力 銘傳大學 教育部

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