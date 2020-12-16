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國防師資有多缺？教育部：以教甄開缺為準

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。圖／報系資料照
教育部。圖／報系資料照

2023年教官全面退出校園，全民國防將由一般教師授課，教育部開設學程專班，加速補足教師缺額，卻有立委質疑，教育部原先預估專任教師員額比實際缺額多了三倍，明顯過剩。對此，教育部表示，近兩年已招收修課人數為657名，預估取證人數約542名，為師資需求量的1.4倍，培育量仍為適量，但因師資需求量只是推估，實際缺額仍應以各校年度辦理教師甄選公告開缺為準。

針對國防師資需求量，教育部表示，為因應師資培育儲備制及課綱科目師資需求，依「高級中等學校教師每週教學節數標準」規定，學校專任教師每周基本教學節數為16節，其中單一年級班級數16班以上學校，得聘全民國防教育合格師資1人，不足部分，則採跨校共聘作為推估標準，計算出師資需求量為363名（含專任師資178名、跨校合聘師資185名）。

至於師資生核定量，教育部表示，以國防師資需求量363名的1.5倍估算培育儲備師資（領有合格教師證者），約544名，並參考職前培育階段師資生二分之一流失率計算，預定3年核定培育數約1089名（363*1.5*2），並採3至5年逐年補足方式培育，提供教學現場選用師資。

教育部表示，近兩年已招收修課人數為657名，預估取證人數約542名，為師資需求量的1.4倍，培育量仍為適量。

至於全民國防教育實際缺額數字與師培預估值，教育部表示，106年依全國高級中等學校班級數，計算出教師預估需求量為363名，但因師資需求量只是推估，實際缺額仍應以各校年度辦理教師甄選公告開缺為準。

教育部表示，教師聘任是各校教師評審委員會的權責，公開甄選初聘教師，得由各校教師評審委員會決議自辦、聯合數校或委託主管機關辦理；至於各校甄選科別及缺額，教育部表示，將由學校綜合考量年度預算員額、中長程發展、教學規劃、類科師資結構及教學需求等因素後決定。

教育部 教官 教師員額

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