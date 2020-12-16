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紅色審查？學生論文「我國」變「台灣」 華藝回應了
媒體報導，我國學生將畢業論文授權給線上論文資料庫「華藝線上圖書館」，但轉到中國大陸的「台灣學術文獻數據庫」，疑遭陸方「紅色審查」任意竄改，比如論文寫到「我國」，都被改成「台灣」。華藝對此表示，資料庫上的推廣內容都經著作權人同意，並未改製著作權人授權的原始內容。
華藝表示，他們堅守學術傳播，並不會因地、因人、因特殊地位等因素而有所設限。華藝將台灣學術內容平台輸出時，都是採取「全文原樣」呈現，不論在中國大陸還是全世界其他市場，公司、進口商、經銷商對授權內容，都未做任何更動。
教育部今天下午出面表示，若論文遭不當運用，各大學可停止授權給坊間資料庫，學生也可要求賠償。教育部也將提供授權的定型化契約，並與相關部會共同商定處理原則，避免再發生類似情形。
教育部高教司長朱俊長表示，學術論文不容被刻意矮化我國家主權地位或侵害學校及師生權益，將要求大專校院檢視所授權的資料庫業者，如有不當運用情形，必要時應停止授權。教育部也提醒學生，如發現論文被不當運用，有逾越授權規範的情形，除停止授權外，也可要求賠償。
朱俊彰強調，教育部只要求學生畢業論文要給國家圖書館保存，學生透過就讀學校授權給民間業者是私權行為，不會因為沒授權就不能畢業。
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