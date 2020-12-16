科技部5年50億投資國防科研 年增150名國防碩博生

蔡英文政府推國機國造、國艦國造，科技部與國防部、經濟部今天舉行記者會，宣布五年50億元投資國防科研，將評選三到六所大學成立「學研中心」做為國防科研智庫，並在計畫第一年培育出150名具有國防科技專業的碩博士生，除進入中科院或學研中心外，也能進入產業界，讓國防產業成為台灣未來的重要產業之一。

科技部表示，已與國防部規畫未來五年投入50億元，評選三到六所大學成立「學研中心」，中心角色是擔任國防科研領域智庫，負責盤點國內科研能量，擘畫技術發展路徑藍圖，並鏈結國家中山科學院等國防科技需求單位，共同擬定未來國防科技的研究方向與潛在人選，從中評選出最好的研究計畫，並於計畫執行完畢後彙整各項研究成果，推動我國國防科技進步。

科技部表示，目前已擬定學研中心初期要推動的主題領域，包括資電通訊與智慧化科技、關鍵系統分析與整合、前瞻感測與精密製造研究、尖端動力系統與飛行載具、先進系統工程研究、先進船艦及水下載具、先進材料與力學分析研究。

此外，國防部與科技部也就現有國防科技研發重點，向學界徵求為期三年的「基礎型學合計畫」。國防部並另外徵求為期五到八年的「先進科研計畫」，未來這兩項計畫也將透過學研中心執行。