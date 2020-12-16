全國首創 大崗國小攜手長庚醫院設學前特教班已18年

提供學前身心障礙幼兒更完善早期療育服務，桃園市大崗國小自2003年與長庚醫院合作，創全國首例在醫療院所內設置學前集中式特教班，至今已18年。

大崗國小學前集中式特教班設於長庚醫院桃園分院內，課程規畫除團體課程外，也結合醫院資源提供相關復健課程，為有特殊需求孩子，把握學齡前的黃金治療期。

大崗國小校長鄭武信表示，18年前開始和長庚醫院合作，成立學前特教班，又稱為天鵝班，經鑑輔會鑑定後，再由家長填寫志願分發，目前依規照顧8名學生，主要提供給北區學生。

鄭武信說，長庚醫院這18年來無償提供場地、硬體設備、水電費、復健醫療團隊等，師資跟教學軟體則由教育局提供，設有2個老師跟1個助理員，院方相當照顧這些孩子，免費提供音樂治療、物理治療及機器人治療，讓家長不用再奔波，孩子也可以有良好的照顧。

鄭武信分享，去年有個孩子癲癇常發作，班內僅有2名老師和1名助理員，遇到這種狀況相當手足無措，長庚醫院為此設置SOP緊急救護措施。博士陳柏旭表示，只要孩子有狀況，會馬上採取緊急措施，且天鵝班內設有緊急求助鈴，一壓之後就會有專人趕來救護，雖然該名孩子已經畢業，但是SOP救護機制已經留下。

談及早療對孩子的重要性，鄭信武舉例，曾有個孩子有語言障礙伴隨智能障礙，在經過早療後順利回到普通幼兒園，現在更已經回到小學二年級，相當不容易。

從創班便開始服務該班老師王玫霙表示，在教育與醫療合作下，她看見特殊學生各項能力的進步與希望，會持續在學前特教盡一份心力的動力。

「學前特教對家長及孩子真的非常重要」，學前特教生劉媽媽說，天鵝班不僅減輕了家長奔波醫院的時間，孩子也能獲得很好的醫療照顧，感謝市府及醫院的全力支持。