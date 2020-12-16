國中小246棟危險校舍年底前全拆 震後學校也重獲新生

台灣位處地震帶，不少國中小面臨校舍老舊，以及耐震力不足的問題，據教育部統計，全台灣共有246棟有立即、潛在危險或欠缺補強經濟效益的校舍，將全數於今年底前拆除，其中158棟拆除後將重建新校舍，另外88棟校舍拆除後則進行整地，替學校增加更多可用空間。其中，台南市安定國小校舍因0206大地震受損嚴重，校舍拆除後重建，嶄新姿態重新登場。

教育部統計，全國高中以下學校校舍有2萬7千餘棟，教育部自106至108年推動「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，補助全國1702棟校舍耐震補強工程，另針對老舊危險、有耐震疑慮，已具立即或潛在危險或補強不符經濟效益，亟待整建的246棟校舍，預計今年底前將全數完成拆除，分別進行重建或整地工程。

台南市安定國小創立於民國前6年，校內前棟和後棟西側校舍都已相當老舊，歷經0206台南大地震後校舍嚴重毀損，新建的兩棟校舍除全面提升耐震能力外，也透過校園整體規劃及設計，將地方文化意象「王船」融入校舍設計，同時在立面外觀強化活潑感，也配合綠帶、生態池、植生牆等元素。

台中市東峰國中創校超過50年，為改善校舍耐震能力，向教育部申請經費進行校舍改建。拆除後改建為專為幼兒園設計、獨棟兩層樓的建築，結合非營利幼兒園的托育服務，並在二樓增設智慧科技圖書館及社區共讀空間，成為社區親師生的教育資源中心。

嘉義縣下楫國小教學大樓因校舍耐震結構不足、屋頂嚴重漏水等問題，向教育部申請拆除重建經費。新建的教學大樓

內部規畫行政辦公室、圖書館、普通教室、幼兒園教室及運動空間等，建築從綠建築與永續校園觀念出發，外觀除設計七彩霓虹色調，再加入音符、琴鍵、海鷗及貝殼等元素，以光影、漸層、遠眺及律動的形式，織譜校舍造型的海洋樂章。

少子女化嚴峻，校園閒置空間多，教育部採「拆多建少」或「只拆不建」原則辦理，若評估有拆除需求，經地方政府邀集專家學者到校現勘並召開審查會議，若因少子女化無校舍使用需求，就拆除整地；若仍有使用需求，則考量以耐震補強或拆除重建方式執行，避免造成資源浪費。