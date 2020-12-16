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國中小246棟危險校舍年底前全拆 震後學校也重獲新生

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
嘉義縣下楫國小教學大樓。圖／教育部提供
嘉義縣下楫國小教學大樓。圖／教育部提供

台灣位處地震帶，不少國中小面臨校舍老舊，以及耐震力不足的問題，據教育部統計，全台灣共有246棟有立即、潛在危險或欠缺補強經濟效益的校舍，將全數於今年底前拆除，其中158棟拆除後將重建新校舍，另外88棟校舍拆除後則進行整地，替學校增加更多可用空間。其中，台南市安定國小校舍因0206大地震受損嚴重，校舍拆除後重建，嶄新姿態重新登場。

教育部統計，全國高中以下學校校舍有2萬7千餘棟，教育部自106至108年推動「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，補助全國1702棟校舍耐震補強工程，另針對老舊危險、有耐震疑慮，已具立即或潛在危險或補強不符經濟效益，亟待整建的246棟校舍，預計今年底前將全數完成拆除，分別進行重建或整地工程。

台南市安定國小創立於民國前6年，校內前棟和後棟西側校舍都已相當老舊，歷經0206台南大地震後校舍嚴重毀損，新建的兩棟校舍除全面提升耐震能力外，也透過校園整體規劃及設計，將地方文化意象「王船」融入校舍設計，同時在立面外觀強化活潑感，也配合綠帶、生態池、植生牆等元素。

台中市東峰國中創校超過50年，為改善校舍耐震能力，向教育部申請經費進行校舍改建。拆除後改建為專為幼兒園設計、獨棟兩層樓的建築，結合非營利幼兒園的托育服務，並在二樓增設智慧科技圖書館及社區共讀空間，成為社區親師生的教育資源中心。

嘉義縣下楫國小教學大樓因校舍耐震結構不足、屋頂嚴重漏水等問題，向教育部申請拆除重建經費。新建的教學大樓

內部規畫行政辦公室、圖書館、普通教室、幼兒園教室及運動空間等，建築從綠建築與永續校園觀念出發，外觀除設計七彩霓虹色調，再加入音符、琴鍵、海鷗及貝殼等元素，以光影、漸層、遠眺及律動的形式，織譜校舍造型的海洋樂章。

少子女化嚴峻，校園閒置空間多，教育部採「拆多建少」或「只拆不建」原則辦理，若評估有拆除需求，經地方政府邀集專家學者到校現勘並召開審查會議，若因少子女化無校舍使用需求，就拆除整地；若仍有使用需求，則考量以耐震補強或拆除重建方式執行，避免造成資源浪費。

教育部表示，246棟有立即補強需求的的校舍將拆除完畢，校舍整建需求趨緩，今年起國中小老舊校舍拆除重建經費由地方政府以每年行政院一般性教育補助款指定項目支應。

台中市東峰國中校舍改建。圖／教育部提供
台中市東峰國中校舍改建。圖／教育部提供
台南市安定國小校內前棟校舍。圖／教育部提供
台南市安定國小校內前棟校舍。圖／教育部提供

教育部 綠建築

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