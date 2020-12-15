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第八屆台大盃簡報大賽「話藍圖」 決賽圓滿落幕

聯合新聞網 / 台北訊
第八屆台大簡報大賽圓滿落幕。
第八屆台大簡報大賽圓滿落幕。

第八屆台大盃簡報大賽，在12月13日於國立台灣大學舉行。全台灣共有超過百名以上的參賽者，經過初賽海選後，共有12位來自全國的大專院校學生晉級決賽，一起競逐榮譽。本次大賽邀請知名企業講師與企業高階經理人擔任評審團，包括聯合線上執行長兼任總經理孫志華，奧美董事總經理謝馨慧，知名簡報教練王永福、謝文憲，以及大賽創辦人台大葉丙成教授。整個大賽過程中，學生從職場專業評審們詳細而精闢的講評中，得到非常多的啟發。

第八屆台大盃簡報大賽，今年是以「話藍圖」為主題，希望選手把想法說出口。主辦單位也期待看到參賽選手們勇敢擘劃未來藍圖，「話」出未來的樣子。從10月開始，主辦單位先是透過線上大眾投票，選出今年大家最感興趣的四個議題為本屆參賽議題，分別為「高齡社會」、「性別平權」、「創新教育」、「新型經濟」。呼應了台灣與世界面臨的難題、疫情時代下的危機與轉機。參賽選手分別就這四項議題，做了精采的演說。本次活動也邀請了第十一屆兩岸電視主持人大賽的金獎主持人，同時也是去年簡報大賽的參賽者蘇子朋擔任主持，成功串起12位選手、5位評審、現場近400位觀眾，以及透過直播同步觀賽的上千位觀眾，現場反應熱絡。

今年12位決賽選手都是從初賽脫穎而出的佼佼者，獲得金獎的三位選手分別為高佑真（性別平權）、蕭雅馨（高齡社會）、劉怡廷（新型經濟）。高佑真的主題是 ”We For Us”，跟大眾介紹女性主義；她從自身經驗出發，並利用統計數據與強烈的個人魅力，拆解鐵達尼號的浪漫故事，成功地把敏感議題輕鬆的介紹給每個觀眾。同時身為學生與社會企業創業家的蕭雅馨，則是利用最近紅遍街頭巷尾的電影「鬼滅之刃」切入高齡議題，透過兩大重點告訴大家「破解長輩社交孤立，比你想像中容易」。而來自經濟系的劉怡廷選手介紹「寂寞經濟」，她巧妙地用歌曲包裝內容，利用數據、經驗來分析交友軟體為何興起；並告訴大家在寂寞經濟背後，更直得小心的是被應用程式悄悄記錄下來的「行為數據」。

在7分鐘的簡報中，要用平易近人的方法描述現況、提出解方、注意表達與神情，是很不容易的。賽後，對於這12位表現不俗的決賽選手，評審之一奧美集團謝馨慧董事總經理表示，參賽同學們對議題擁有獨特觀點及說故事的能力，而且以多才多藝的簡報表演方式出籠，各有特色。她更指出看到年輕朋友對於改造一個更好的世界擁有熱情，這是最珍貴的。她認為這些參賽選手的表現已經比時下上班的朋友更好，可以看出簡報的專業學習及反覆練習真的很有幫助。簡報大賽創辦人葉丙成教授也表示很希望透過台大盃簡報大賽，讓更多台灣社會的年輕人看到其他年輕人的精彩簡報表現，進而喚起更多年輕人在對於自身簡報力提升的動力。期待未來台灣的年輕一代，都能有很棒的簡報力。

聯合線上執行長孫志華(後排左二)為參賽同學加油打氣
聯合線上執行長孫志華(後排左二)為參賽同學加油打氣

台大 葉丙成 直播

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