大學一師兼多職 評鑑做另一套 教團批如「高裝檢作假」

南部大學出現校長身兼五職亂象，教團要求教育部加強查核「一師多職」及學術主管專業不符系所核心能力的現象。全國私校工會理事長尤榮輝說，若一所大學連符合法定資格的學術主管都派不出來，這所大學其實不具辦學資格，應該退場。很多大學平時做一套、評鑑時做一套，有如「軍隊的高裝檢作假」。

但對於該是否放寬助理教授兼任系所主管，私立大學校長看法不一。

私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾也認同，大學系所如長期不能維持合理師資結構，應考慮停招、整併或裁撤，不宜以修法方式削足適履，否則不利於維護高敎品質。

龍華科技大學校長葛自祥則贊成放寬助理教授可擔任系所主管，原因是系所運作中，主管負責的事務有很多與學術不直接相關，最需要反而是溝通與協調能力等行政能力，而這些都與是否為高階師資（正副教授）無關。

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