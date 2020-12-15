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連色情書刊都可以公開販售 為何大陸書要先送審？
文化部下架大陸童書「等爸爸回家」，書商批評比戒嚴誇張，這個規定涉及違憲，對大陸書籍歧視。官員表示，文化部不是認為書的內容有問題，完全是因為它沒有事前申請。對於大陸書要出版繁體版，必須先向主管機關文化部申請許可，否則不能出版發行或銷售，業者不能接受。
秋水堂選書人劉怡芳說，其他國家的書在台灣出版繁體中文版，都不用送文化部審查，只有陸版書要送審，這是違憲（憲法第11條保障人民出版自由），而且是歧視。其他國家的書，連色情書刊都可以進口，不用送審就可以公開販售，為什麼大陸書要先送審。
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