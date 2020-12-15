營建業缺工4.8萬人 教部首創技專培訓基地育才

我國營建業缺工4.8萬人，為解決人才荒，教育部設有優化技職校院實作環境計畫，補助中國科技大學以土木建築技術為核心，建立「建築智慧化技術菁英訓練基地」，今天正式啟用。中國科大表示，為來不只設施工基礎技術課程，也聚焦建築物機電設備與智能化設施的維運與保養，並將整合BIM＋AIOT及各種機電與資通訊技術。

行政院主計總處去年統計，土木建築業缺工約1.2萬人，與土木建築有關的機電零組件製造業缺工約3.5萬人，營建及相關機電領域總缺工高達約4.8萬人。為補足產業需求人力，教育部表示，補助中國科大3000萬元，建立以建築智慧化技術為主軸的培育中心，並於109學年起培訓符合未來營建產業需求的人才。

中國科大表示，國內土木、建築等相關科系，主要教學課程內容都以工程的設計、施工技術為主。中國科大除了施工基礎技術課程外，也聚焦在建築物各種機電設備與智能化設施的維運與保養技術，並整合BIM＋AIOT及各種機電與資通訊技術，培育學生具備施工、管理及維運的多元能力。

中國科大表示，校內所教的技術，已實際應用於台中市41棟5000戶社會住宅的新建與維運管理用途。未來將以「建築智慧化技術菁英訓練基地」做為區域訓練中心，培育北部地區建築智慧化人才，以提升國內建築物節能、防災及永續維運功能。

教育部表示，技職教育的發展與產業脈動息息相關，「優化技職校院實作環境計畫」針對學校發展特色，整合相關領域及培育資源，並對焦在地產業需求，提供學校師生與產業接軌的實作訓練場域，達到「為學生找到未來、讓工作找到人才」的產學雙贏目標。