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私校退場條例刪財產信託條款 教育部曝原因

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報系資料照
教育部。本報系資料照

全國教師工會總聯合會、台灣高等教育產業工會今早召開記者會，痛批行政院日前通過「私立高級中等以上學校退場條例」與教育部半年前的版本，至少存有3大落差，無助校產歸公，恐是內神通外鬼的產物。對此，教育部強調，現行私校法就給各校有改制、合併、改辦等權益，退場條例並無任何放寬，若各方團體有補充修正意見，可在立法院審議過程提出討論，也盼儘速完成立法，確保私校退場時權益保障及校產公共性。

教團表示，政院版退場條例與教育部版本「唱雙簧」，根據教育部退場條例，學校一被列為專案輔導，財產要信託，也要加派公益董事，且不能改制合併或改辦轉型。但政院版本卻刪除財產信託條款，刪除公益董事，還允許私校合併改制或改辦。

針對財產信託條款，教育部對此表示，依「私立學校法」規定，學校法人就不動產的處分或設定負擔、購置或出租不動產者，需經董事會決議，並報經學校主管機關核轉法人主管機關核准後辦理，現行規定已可避免校產遭任意處分，學校若要辦理不動產變更，也會和地政機關落實控管，達成監控校產立意，才刪除將不動產信託給銀行的規定。

至於公益董事消失，教育部表示，當學校被列入專案輔導名單，依退場條例草案第12條，明定專案輔導學校需由主管機關加派該校專任教職員最多3人擔任學校法人董事，及社會公正人士1人擔任監察人，與原草案規畫的公益董事2人至4人及公益監察人1人立法目的一致。且退場條例草案第14條明定，若學校停招，為確保校務正常運作及校產公共性，重新組織董事會，並引進外部公正人士，加上原有董事及專任教職員擔任董事，共同組成董事會。

教團憂心開放讓私校轉型改辦或改制，恐大開私校經營者的圖利之門。教育部則指出， 現行「私立學校法」賦予學校轉型或改辦的法源，學校可辦理轉型或改辦，退場條例明文訂定三年改善期限，防堵學校拖延退場期程，並無任何放寬。

教育部表示，退場條例重點在於明確規範專輔學校未於三年改善期間內，完成改制、合併或改辦，就必須依退場條例草案規定，由主管機關重新組織董事會、並由新任董事會辦理法人解散清算事宜，賸餘財產僅得捐贈退場基金、地方政府、中央機關及公立學校。

教育部 年改 行政院

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