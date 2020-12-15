私校退場條例三大髮夾彎 教團疑「內神通外鬼」

行政院日前通過「私立高級中等以上學校退場條例」（退場條例），已送入立法院審議，但跟教育部4月版本至少存有3大落差，教團批評，當私校被列為專案輔導學校，政院版本不僅移除財產信託條款，還允許私校改制、合併、轉型，大幅放鬆監督機制，大開巧門讓私校經營者能保住私利，要求行政院出面說明轉變原因，教育部也該為整體政策負責。

全國教師工會總聯合會、台灣高等教育產業工會今早召開「內神通外鬼？私校退場條例大轉彎」聯合記者會。全教總理事長侯俊良表示，政院版退場條例與教育部版本「唱雙簧」，草案內容大轉彎，讓外界百思不得其解，也質疑政府官員是否跟私校經營者「內神通外鬼」。

私校諮詢會委員、全教總副秘書長張旭政表示，根據教育部退場條例，學校一被列為專案輔導，財產要信託，也要加派公益董事，且不能改制合併或改辦轉型，意即「列入專輔後能救就救，若不能就退產停辦，財產回歸公有」。但政院版本卻刪除財產信託條款，刪除公益董事，還允許私校合併改制或改辦。

張旭政表示，財產一但強制信託，董事會就無權上下其手，政院版竟刪除該條款；且教育部原規範要指派2至4位公益董事，若公益董事會對決議有不同意見，仍必須等到主管機關核定才生效，政院版本卻改為加派該校教職員，並刪除該機制，公益監督角色不見，更允許私校在三年內合併改制改辦，千億資產恐通私產，無疑在暗示要在三年內主動把師生清空。

在退場條例通過前，國內已有5所大專校院依「私校法」停辦，且五校董事會至今皆未解散，校產持續被董事會把持。高教工會組織部主任林柏儀表示，「私校法」漏洞多，曾有私校不顧學校還有10億校產、3億現金流的辦學資源，卻仍不惜把學生老師逼走，校產通私產恣意轉型；永達技術學院2014年無預警停辦，四成學生被迫輟學，僅一成教師有再回到教學崗位，轉型失敗後又延長期限，政府還要幫收尾。他強調，若退場條例開放私校轉型改辦，私校董事會就會去思考改辦道路，不會把心思放在師生權益，退場條例一定要嚴管。

政院版退場條例第24條允許專案輔導私校三年內改制合併或改辦教育、文化或社福事業。高教工會副理事長周平直言，「這是無縫接軌的逃逸路線」。他說，可預見高教擴張亂象將重演，當私校能依退場條例轉型成特定產業，董事會只會想方設法保財產，根本無心辦學辦事業。

至於政院版本髮夾彎，周平表示，近20年私校接受許多教育部官員到校擔任校長、主秘等職位，在各校當門神，應付評鑑，也協助董事會保住校產、增加利益，他認為，退場條例大開巧門，私校裡的前官員與私校財團已成權力集團。