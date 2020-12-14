台大每學期擬縮短為16周 明天辦公聽會徵詢意見

我國大學每學期有18周是全球最長，台灣大學等三校組成的台灣大學系統今年率先將學期縮短為16周。台大傾向下學期續辦，明天將舉行公聽會徵詢師生意見。大學主管表示16周好處多，學期規畫能與國際同步，助師生出國交流；多出來的時數也能成為「第三學期」，讓想提前畢業的學生趕進度。

今年受新冠肺炎疫情影響，國內多所大學108學年第二學期延後兩周開學，由台灣大學、台灣師範大學和台灣科技大學三校組成的「台灣大學系統」決議準時放暑假，首度試行一學期16周的願景。

台大系統的三校都有意繼續推行16周制，台大明天將舉行公聽會了解師生意見。台大在官方臉書粉絲專頁描述「以後上課周數只要16周？又要怎麼改？」為促進師生國際交流、課程精實與學生自主學習，校方正規畫推動將每學期上課周數改為16周，故舉辦說明會，說明相關規畫理念與配套措施。

台師大近日也在官方網站公告，將調查學生意見，如學生認為16周制執行良好，下學期擬延續此制。

台科大教務長莊榮輝則說，台科大師生都支持16周制，一來是國際師生增加，縮短學期就能讓國際生過聖誕節和新年，二來是18周真的太長，上到最後學生也沒勁了，縮短周數反而提升學習效率。