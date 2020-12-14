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立委籲科技部接管高教 潘文忠：要考量學制一貫性
立委近日提案，要將教育部改為國民教育部，高等教育則改由科技部主管。潘文忠表示，教育部的組改已在上一波完成，這次立委的提案，涉及中小學及大學學制的一貫性，影響層面廣，要再從人才培育角度做整體思考，並做深入討論。但他尊重每名委員的提案和思考。
潘文忠表示，教育部組改剛在上一波完成，併入青輔會成為青年署，另併入體委會成為體育署。同時也另外成立國教署，目前運作上尚稱穩健。若要再組改，要從人才培育角度做整體思考，並做深入討論。
因應將設立的數位發展部，科技部近期也傳出要組改，將改制為國科會。科技部長吳政忠曾表示，部和會各有好處，部的執行力強，首長能見度高，不過會有「球員兼裁判」的顧慮。當時國科會改制科技部，行政院另設科技會報辦公室的原因就是這樣。而「會」的橫向溝通整合能力較強，影響力不見得小。
2006到2008年間任國科會副主委的吳政忠說，科技部和他的前身國科會差異不大，以國科會來說，三大目標是國家科技政策、國內1到2萬個大學教授的研究，還有科學園區。而後變成科技部，主要是在新創這部份增加滿多。
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