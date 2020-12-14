中小學體育班陽盛陰衰 自由車等5項無女性

我國高中以下學校就讀體育班人數逐年成長，107學年已超過4萬名。不過立委范雲指出，體育班學生男女分布不均，女生僅三成，且在棒球、橄欖球、巧固球、帆船和自由車項目都是0人，呼籲整體占比提升到四成。教育部長潘文忠表示，體育班招生未限制性別，未來會提供更多鼓勵措施，吸引更多女生投入。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠報告「落實我國高級中等以下學校體育班選手三級培訓之措施」並備詢。范雲攤開體育班性別數字，女生在棒球、橄欖球、巧固球、帆船和自由車等項目都是0人，男生在體操項目也為0人。這種性別限制和隔離，將限制人才發展。她呼籲調整體育班設立等辦法，「女性要占四成才合理」。

立委吳思瑤表示，國內女性體育教師和教練都是少數，加總各級學校統計，女性體育老師比男性少6290人。國小女性體育老師僅三成，約比七年前少19個百分點。

而在專業訓練上，國內55個運動項目中，10項目完全沒有女教練。各級體育教練中，女教練比男教練少1826人。職前培育性別也失衡，國立體育大學女學生不到四成，國立台灣體育運動大學女學生也只占四成三。

吳思瑤指出，女生生理結構和男生不同，日本為女運動員提供科學化的研究和紀錄，反觀台灣，女運動員對衛生棉條、調經藥物，都沒有完整課程。她要求教育部啟動台灣女性運動員研究計畫，從科學研究成果，給女性運動員必要支持。另要全面提升女性運動教師、教練培育機制。

另外，近年體育圈性平事件頻傳，比如體操教練性侵女學生，以及各種教練對學生、學生對學生的霸凌。多名立委呼籲教育部增加體育班學生性平意識。吳思瑤建議增加教練性平課程時數，並在教練考證、換照時，加入檢核性平意識的項目。