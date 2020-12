疫情肆虐 樹德科大流設系以「瘟王」意象祈求平安

全球疫情肆虐影響世人生活,樹德科技大學流行設計系今天起舉辦動靜態畢業展,學生巧妙結合民間信仰「瘟王」形象當主題,採用神明衣的五行顏色與凸繡圖騰傳遞人類要敬畏大自然的理念,120位學生以動靜態作品展現天馬行空創意,18日將在校園內舉辦動態走秀成果展。

樹德科大流設系第20屆學生明年畢業,學生籌備多時的畢業成果展今天開幕,靜態展展至18日止。校方指出,今年主題為「20 X廿 THE20th」,因為20歲代表人類邁向成年的里程碑,希望以滿滿的能量與意象,不斷地大步向前走。

今天下午,「行瘟大士Pandemic Inc.」、「吾虎La Tiger」、「全球性警報-W Energy Overload」、「追殺派莫希KILLING PRIVACY」、「My God!誤闖人間樂 God Be You」、「星球計畫Plan O」等六組作品,以及「紀逝嘉年華 Day of the dead」、「芙蘿拉Flora」、「尋境Seek」等組靜態作品。

展出作品中,「行瘟大士」主題與時下疫情有關,設計學生柯富騰說,疫情提醒大家,大自然具有反撲力量,所以以他為首的五人以台灣民間信仰中的瘟王意象來陳述理念,運用紅白黑三種顏色,以及神明衣上常見的凸繡來融入設計,警醒眾生不該狂妄自大、藐視大自然。

除以瘟王為主題的動態作品外,靜態展中的「紀逝嘉年華」也是以墨西哥的亡靈祭當發想,取用節慶元素及鮮豔色彩在包款設計上,不過整體呈現區黑色神秘風格,死亡非結束與終點。