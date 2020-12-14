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疫情肆虐 樹德科大流設系以「瘟王」意象祈求平安

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
樹德科大流設系第20屆學生今天起在校內舉辦成果展。記者徐白櫻／攝影
樹德科大流設系第20屆學生今天起在校內舉辦成果展。記者徐白櫻／攝影

全球疫情肆虐影響世人生活，樹德科技大學流行設計系今天起舉辦動靜態畢業展，學生巧妙結合民間信仰「瘟王」形象當主題，採用神明衣的五行顏色與凸繡圖騰傳遞人類要敬畏大自然的理念，120位學生以動靜態作品展現天馬行空創意，18日將在校園內舉辦動態走秀成果展。

樹德科大流設系第20屆學生明年畢業，學生籌備多時的畢業成果展今天開幕，靜態展展至18日止。校方指出，今年主題為「20 X廿 THE20th」，因為20歲代表人類邁向成年的里程碑，希望以滿滿的能量與意象，不斷地大步向前走。

今天下午，「行瘟大士Pandemic Inc.」、「吾虎La Tiger」、「全球性警報-W Energy Overload」、「追殺派莫希KILLING PRIVACY」、「My God！誤闖人間樂 God Be You」、「星球計畫Plan O」等六組作品，以及「紀逝嘉年華 Day of the dead」、「芙蘿拉Flora」、「尋境Seek」等組靜態作品。

展出作品中，「行瘟大士」主題與時下疫情有關，設計學生柯富騰說，疫情提醒大家，大自然具有反撲力量，所以以他為首的五人以台灣民間信仰中的瘟王意象來陳述理念，運用紅白黑三種顏色，以及神明衣上常見的凸繡來融入設計，警醒眾生不該狂妄自大、藐視大自然。

除以瘟王為主題的動態作品外，靜態展中的「紀逝嘉年華」也是以墨西哥的亡靈祭當發想，取用節慶元素及鮮豔色彩在包款設計上，不過整體呈現區黑色神秘風格，死亡非結束與終點。

全系列動靜態與論文作品12月18日在行政大禮堂登場，當天下午1點30分與5時各有二場動態走秀；靜態展與論文展覽今天起至12月18日在設計大樓1F大理石廣場展出，上午9點展至晚上9點。

「行瘟大士Pandemic Inc.」的主題與今年肆虐全球的新冠肺炎疫情有關。記者徐白櫻／攝影
「行瘟大士Pandemic Inc.」的主題與今年肆虐全球的新冠肺炎疫情有關。記者徐白櫻／攝影
「紀逝嘉年華」以墨西哥的亡靈祭當發想，取用節慶元素及鮮豔色彩在包款設計上。記者徐白櫻／攝影
「紀逝嘉年華」以墨西哥的亡靈祭當發想，取用節慶元素及鮮豔色彩在包款設計上。記者徐白櫻／攝影
樹德科大流設系第20屆學生今天起在校內舉辦成果展。記者徐白櫻／攝影
樹德科大流設系第20屆學生今天起在校內舉辦成果展。記者徐白櫻／攝影
今天下午有6組動態展學生上台走秀。記者徐白櫻／攝影
今天下午有6組動態展學生上台走秀。記者徐白櫻／攝影

民間信仰 疫情

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