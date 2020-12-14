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成功特教設校時護百年老榕！網拍熱景獲高雄環教綠星獎

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
成功特殊教育學校裡的百年老榕樹，呵護陪伴學生學習成長。記者徐如宜／攝影
成功特殊教育學校裡的百年老榕樹，呵護陪伴學生學習成長。記者徐如宜／攝影

高雄市成功特殊教育學校校區裡有株百年老榕樹，民國80年代隨著當地宿舍老舊面臨拆遷，在設校時被「護樹」保留下來，一路陪伴著這群慢飛天使成長，並融入周邊與社區環境美感再造，成為高雄最美的網拍景點。成功特殊教育學校也獲選109年高雄環教「綠星獎」殊榮。

成功特教學校校長蔡鴻文表示，老榕樹生長的位置，民國30年代是台鋁員工宿舍區域，和舊君毅眷村、正勤社區相鄰。耆老們回憶，以前居民都會在樹下聚會乘涼，看小朋友嬉戲玩耍。80年代此區域因房舍老舊陸續拆遷，市府計畫重新開發建設，只留下廢棄屋瓦與孤立的老榕樹，當年民間護樹意識尚未抬頭，老榕樹命運岌岌可危。

蔡鴻文說，20多年前一般人對啟智學校有刻板印象，社會觀念普遍存在負向的誤解，當初規畫的啟智學校預定地在現在的民權國小校地，遭當地居民反對設置，未能順利設校。當時市府礙於民意驅使，輾轉協助安排啟智學校在建隆里拆遷眷村後的空地，老榕樹在設校過程被留了下來。「老天安排讓慢飛天使與榕樹爺爺相遇！榕樹爺爺用粗壯的臂膀，呵護著慢飛天使一起成長。」

成功特教順利設校後，校方在榕樹下學校實施環境清潔及職業教育洗車課程，藉由老榕樹持續落葉的自然現象，提供打掃的場域，達成生活教育、鍛鍊肢體的功能；鄰近榕樹下的洗車場域，讓特教生培養洗車就業技能。

這棵老榕樹曾獲福田樹木保育基金會辦理「全國最美校樹」選拔的評審特別獎，高雄市農業局也列管為前鎮區特定紀念樹木，成為學校及社區重要的角色。今年以「生命教育＆食農教育-幫助慢飛天使健康樂學」為主題，得到教育部「校園美感環境再造計畫」補助。

師生們都很愛「榕樹爺爺」，冠輻下設置木棧平台座位，讓師生能在老榕樹呵護下，舒適的進行教學活動，夜間設有燈光融入周邊社區，吸引居民與遊客休憩駐足，也是熱門的網拍景點。

成功特殊教育學校裡的百年老榕樹，呵護陪伴學生學習成長。記者徐如宜／攝影
成功特殊教育學校裡的百年老榕樹，呵護陪伴學生學習成長。記者徐如宜／攝影
成功特殊教育學校裡的百年老榕樹，呵護陪伴學生學習成長。記者徐如宜／攝影
成功特殊教育學校裡的百年老榕樹，呵護陪伴學生學習成長。記者徐如宜／攝影

護樹 網拍 眷村

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