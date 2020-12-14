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獎金最高25萬元 總統教育獎徵件開跑
教育部宣布，2021年總統教育獎遴選作業開跑，分大專、高中、國中及國小組別，合計48到56個名額。遴選作業先由各主管教育行政機關初審，再由教育部複審。獲獎學生除可獲得總統親頒獎狀、獎座及15到25萬元不等的獎助學金，進入複審但未獲獎者也可獲教育部頒發獎狀及2萬元獎助學金。
教育部長潘文忠表示，總統教育獎最大目的在鼓勵在求學路上不畏艱難、奮發向上的優秀學生，發掘世間的良善，為他們帶來繼續努力的力量；同時更期待藉由每一個感人的奮鬥故事，激勵更多學子見賢思齊，擴大同儕正向影響力，也讓社會充滿溫馨。此獎開辦以來已有1165名學生獲獎。
教育部表示，2021年總統教育獎遴選作業由教育部國教署承辦，依據遴選分組實施計畫，初審階段由各主管教育行政機關組成「初審評選會」，評選推薦名單進入複審階段；教育部接續依計畫組成複審評選會，預計遴選出大專組6到8名、高中組10到12名、國中組16到18名及國小組16到18名，合計48到56名獲獎學生。
2021年總統教育獎預定明年7月在總統府舉行頒獎典禮，每位獲獎學生將由總統親頒獎狀1幀、獎座1座及獎助學金。獎助學金額額度分為大專組每名25萬元、高中組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元。進入複審而未獲獎者，教育部也將頒發「奮發向上獎」獎狀，以及每人2萬元獎助學金。
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