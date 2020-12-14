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國中小體育班 民團籲廢除 教育部要保留

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖為嘉義市仁義高中棒球校隊。本報資料照片
圖為嘉義市仁義高中棒球校隊。本報資料照片

我國約有4萬名高中以下學校體育班學生，立法院法制局今年9月發表報告，建議修法限制國中、國小設集中式體育班，以適性運動取代過度訓練，維持兒少身心權益。不過教育部主張維持各級學校體育班，目的是提早發掘人才，達成國小選才、國中育才、高中成才的目標。

我國體育班人數逐年成長，國中階段人數尤多，其次是高中。但有民間團體呼籲廢除國中及國小體育班，理由是國中小學生身心尚在成長與發展，應接觸各個學習領域，而非施行單一訓練，才符合兒少自主及身心權益，且能減少過度訓練帶來的運動傷害。

此外，國中小屬義務教育，應花一定時間在課業，但目前的體育班重視訓練，難免讓學生偏廢課業。能在運動賽事展露頭角的畢竟是少數，多數體育班學生一路往上升學，常被貼上「頭腦簡單，四肢發達」的標籤，不利體育班學生立足社會。

立法院法制局也建議修正國民體育法，讓體育班的規範納入特殊教育法，也就是國中、國小採分散式教育，不獨立成班，高中階段才能設集中式體育班，且要增設運動產業課程，做為技職教育的一環。

不過教育部主張維持各教育階段體育班，教育部體育署長張少熙表示，體育班從國小開始設，具有提早發掘人才的功能，有助培育我國運動選手。以奧運奪牌選手郭婞淳為例，她國小就投入體育班，原本專長是籃球、田徑，而後在體育班教育中被發現更適合舉重，如今成為一流舉重選手。

張少熙說，教育部不傾向廢除體育班，不過會要求各縣市政府加強管理體育班，落實「高級中等以下學校體育班設立辦法」中「每日訓練不超過三小時」等規定。另也已編列經費，提供完善課業輔導資源給體育班學生。

張少熙也說，中小學體育班會以退場取代直接廢除，來提升體育班品質。107學年原本有735所學校設體育班，教育部今年已按辦學、招收學生等情況評估各校，讓51所學校退場。

台灣師範大學體育系主任林靜萍持平而論，體育班有一定吸引力，尤其國小階段沒有升學壓力，許多家長願送小孩進體育班，養成運動習慣。不過各校隊為求比賽成績，難免過度訓練，也難落實訓練後的補課，導致學生疏於學業。日後若離開體育班改讀一般班級，易遇上課業銜接問題。

體育 教育部 立法院

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