澳門近半年無人確診 僑生盼縮短檢疫天數回家過年

新冠肺炎疫情延燒全球，在台澳生關注小組表示，澳門今年3月至今沒有任何本土病例，應該可被列入低風險地區。寒假將至，他們表示寒假較短，希望我國政府縮短來台入境的檢疫天數，讓他們可以回家過年。另盼開放澳生在家或單人套房隔離。同時也希望指揮中心公告低風險、中低風險地區的判斷標準，適當調整入境措施

在台澳生關注小組，澳門今年3月26日起，沒有任何本土病例；今年6月26日起，並沒有任何輸入病例，可見澳門已維持低風險狀態達一段時間，無奈學生還是沒有辦法如常回家。寒假將至，澳門學生希望可與家人相聚，盼台、澳兩地作出溝通，讓兩地有限度地恢復來往、或縮短隔離時間，使學生開學返台時可以不耽誤學業，讓學生返家有望。

他們舉例，新加坡也對台灣採取放寬低風險地區入境措施，可見全球地區都有放寬低風險地區入境措施的意願。台、澳同屬少有案例的低風險地區，澳門更是200多天沒有出現任何案例，期盼兩地區都可以參考其他地區的考量，盡快放寬對雙方的入境措施。