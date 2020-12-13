正港「山盟海誓」 南投暨大和馬祖高中簽策略聯盟

國立暨南國際大學近年積極推動與偏鄉、離島地區的教育互動，本月初飛越台灣海峽至連江縣，和當地國立馬祖高中簽訂策略聯盟，校方今表示，未來兩校將共享教學資源，加強校際交流合作，盼以國立大學教學資源，促進地方教育與學習力。

國立暨南國際大學指出，暨大雖位於四面環山的南投縣，並非都市大學，但也因此熟知偏鄉教育資源缺乏問題，近年為此積極推動與偏鄉、離島地區的教育互動，盼透過資源分享的形式，協助改善並補強偏鄉高中端、甚至中小學端教育資源。

暨大校長蘇玉龍因此在本月4日因此率領該校管理學院院長陳建良、通識教育中心副教授陳啟東、電機系教授李佩君、教務處招生組組長丁衣玲等人搭機前往連江縣，與當地馬祖高中簽訂策略聯盟，並參與該校大學博覽會活動。

蘇表示，暨大一直盼與有特色的高中連結，共享教學資源，同時讓高中端學生更瞭解暨大，而在南投山城的暨大與四面環海的馬祖高中簽訂策略聯盟，雙方可說是「山盟海誓」，盼未來在教育上有更多合作，也讓暨大教學資源協助離島教育。

馬祖高中校長陳天賜則提到，與國立暨南國際大學締結策略策略後，期盼兩校於未來在教學資源與教育方面能多加交流，像是協助該校教師至暨大進修，以提升專業化知識，該校也會鼓勵學生至暨大就讀，優化教師、學生與校際間良性互動。