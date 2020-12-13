聯合報作文賽新北組頒獎 210人從8730名考生中脫穎而出

聯合報與新北市教育局合辦的「聯合盃全國作文大賽」新北賽區今日舉辦頒獎典禮，比賽共分有6組，有210位同學從8730名考生中脫穎而出。聯合報社長游美月表示，要寫出好文章須具備觀察、感受、思辨、想像、表達五種能力，聯合報辦比賽就是希望激發學生的潛力，盼他們能在未來用文字推動社會的進步。

聯合盃作文大賽共分有國小中組、國小高組、國中七、八、九年級與高中職組共6組，新北組有8730人參賽，經過初賽、決賽等考驗後，每組分別選出1到5名與佳作30人，共有210人獲獎。

獲得國中八年級組冠軍的三峽國中陳紹齊說，去年首次參加過聯合盃作文賽，成績不盡理想，後來閱讀大量書籍，今年捲土重來，未料就一舉奪下榜首，這次能夠拿下好名次，有部分也拜於題目剛好與自己的生活經驗有所關聯，未來希望能練習寫劇本，朝電影、電視創作發展。

海山高中邱詩婷拿下高中職組第一名，她說，小時候爸爸讓她寫日記，培養了寫作基礎，後來老師也鼓勵她可以多參賽試試，之前幾次參賽都沒得獎，沒想到今年一得名就是冠軍，很謝謝老師的指導與同學陪伴，今天才有機會站在這個地方，未來也會更加努力練習寫作。

「納粹破還他人時，許多人選擇沉默，當輪到這些人時，卻無人可再替他們說話，因為大家都倒下了。」南山中學高中職組第三名莊心妤說，自己引用德國新教牧師Martin Niemoller說過的話來作為答題主軸，受到評審青睞，能夠獲獎也拜於平時維持大量閱讀，使她在面對議論性較重的題目時，也有足夠的能力來做應變。

游美月指出，寫作並沒有像字面上那麼單純，寫作過程是須要經過思辨的，得具備5種主要能力，首先是觀察力，要先觀察周邊的人、事、物，產生背景脈絡，觀察之後，寫作者會產生不同的感受，這就是感受力。

她說，想像力顧名思義便是指寫作者如何將自身想表達的內容用有趣的方式呈現，另外，思辨力也是相當重要，作者必須有能力判斷資訊的正確，寫出沒有漏洞的文章，最後就是表達力，同學必須擁有這項能力，才能夠將心中萬千想法呈現於文章，讓觀者身歷其境，接收作者想表達的內容。