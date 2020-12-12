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金門學子獨有福利！ 就學津貼發出2059萬 共4249人受惠

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門學子獨有的福利， 金門縣政府今天表示，109學年度第1學期「學生就學津貼」共有4249位學子受惠，計發出就學津貼新台幣2059萬9千元整。記者蔡家蓁／攝影
金門學子獨有的福利， 金門縣政府今天表示，109學年度第1學期「學生就學津貼」共有4249位學子受惠，計發出就學津貼新台幣2059萬9千元整。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府109學年度第1學期「學生就學津貼」申請案，業經教育處全數審核完畢，經統計，共有4249位學子受惠，計發出就學津貼2059萬9000元，教育處籲請申請學生近日內至就近金融機構查詢就學津貼匯入狀況；至於不符資格有30人，縣府教育處也一一發函通知申請人。

學生就學津貼是金門縣學子特有的福利，每學期發給每名符合條件之大專校院學生就學津貼5000元，1學年計1萬元；高中職學生則為3000元，1學年計6000元。

金門縣教育處長羅德水今天表示，此次發放就學津貼對象分別為：金門大學(含進修部)計有2878人，金額為1439萬元、銘傳大學金門分部計有33人，金額為16萬5000元、金門高中計有73人，金額為21萬9000元、金門農工職校(含進修部)計162人，金額為48萬6千元，由就讀學校發放。期盼學生能在課業上積極努力，珍惜並善用縣府所提供的資源。

另外，縣籍旅台大專學生則有1015人，發出金額為507萬5000元、縣籍旅台高中職計88人，發出金額則為26萬4000元。教育處審核後，業於12月7日、8日撥入申請人所提供之金融帳戶內，共計發出就學津貼新台幣533萬9000元。

教育處指出，學生就學津貼申請是分兩部分作業，第一部分是針對在地就學本縣金門大學、銘傳大學金門分部、金門高中及金門農工職業學校學生辦理，由學校造冊並審核學生資格後，由縣政府統一撥款至學校，由學校轉發學生。

第二部分則是針對縣籍旅台學生，符合設籍本縣10年並曾就讀本縣學校滿6年學生，因學生散居各校無法統一辦理，因此由符合資格學生自行於規定期限內至縣政府教育處提出申請，並由教育處審核後辦理撥款至學生提供之金融帳戶內，目前均已全部發放完畢。

金門 銘傳大學 台大

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