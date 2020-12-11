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上課時間在諮商 學生淚喊被同學當異類

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
輔導室功能多，主責各類生涯探索、性別平等教育、生命教育、升學輔導等。記者趙宥寧／攝影
輔導室功能多，主責各類生涯探索、性別平等教育、生命教育、升學輔導等。記者趙宥寧／攝影

「晤談完走回教室，同學的眼神讓我很不舒服」今年大四的蘇同學，高中時曾因家庭議題走入輔導室，常會利用彈性課時間，或是午休時段找輔導老師晤談，但一回教室，同學想關心卻「欲言又止」的眼光，常令他感到不自在。

蘇同學表示，當時他每周會去輔導室報到兩次，晤談確實讓身心狀況調適許多，但從輔導室走回教室，卻常令他焦慮萬分。他知道班上同學好奇他上課時間去了哪裡，但事涉隱私，彼此都難啟齒。

一名資深專任輔導老師則提出不同看法，她認為，現在的學生較善於表達情緒，若因憂鬱到輔導室報到，同學間也都能理解，反倒是因偏差行為被輔導，可能過去在班上臭屁、不服管教，回到教室也要老師願意接納，若師生都排擠他，就容易變成中輟生。

全教總副秘書長李雅菁則憂心，專輔人員流動率高，就有孩子反映「同一件事要重複說好幾次」，最後什麼都不想說，變得更封閉。

台北市成淵高中輔導主任黃素微表示，輔導本來就有分級，對學生來說，來輔導室不見得都是「有問題」，可能會因為課程、活動來輔導室找老師，也能淡化標籤。尤其國九、高三都有升學議題，輔導室也有升學輔導，不單純只是因憂鬱而來。

學生憂鬱難啟齒，甚至被投射異樣眼光。東吳大學心理學系兼任助理教授楊長苓認為，必須從源頭導正，從小就該讓孩子認知「負面情緒」很正常，也要投注資源培力一般教師，甚至是家長、同學，輔導工作不單是專輔人員的事。

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