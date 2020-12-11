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專輔人力荒！高中以下缺逾140人 教部加薪效果恐有限

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
學生自傷案頻傳，大專校園輔導人力不足問題成焦點，但不只大專缺，依「學生輔導法」生輔比規範，高中以下專任專業輔導人員缺口全台應聘690人，截至今年9月，實聘人數僅550人，六都中又以新北市最缺，南投縣、澎湖縣則是六都缺口外前兩名。示意圖／Ingimage
學生自傷案頻傳，大專校園輔導人力不足問題成焦點，但不只大專缺，依「學生輔導法」生輔比規範，高中以下專任專業輔導人員缺口全台應聘690人，截至今年9月，實聘人數僅550人，六都中又以新北市最缺，南投縣、澎湖縣則是六都缺口外前兩名。示意圖／Ingimage

學生自傷案頻傳，大專校園輔導人力不足問題成焦點，但不只大專缺，依「學生輔導法」生輔比規範，高中以下專任專業輔導人員缺口全台應聘690人，截至今年9月，實聘人數僅550人，六都中又以新北市最缺，南投縣、澎湖縣則是六都缺口外前兩名。

高中以下學生輔導分三級，一級導師、二級學校輔導老師、三級專業輔導人員，如心理師、社工師。教育部明年起將替高中以下專輔人員加薪，每人年薪可增超過兩萬，但有心理師認為，心理師工作多集中都會區，每年也需自費研習，還要繳納高額公會費，加薪效果恐有限。

全台僅基隆市、新竹縣、金門縣沒缺，六都中新北市缺22人最多，台南市缺17人次之；六都外南投縣缺14人最多，澎湖縣缺11人次之。澎湖縣今年已四度公開甄試，至今仍補不齊。有官員表示，中央的薪資預算有給足，少子女化嚴峻，問題就在地方是否有足額配合款，有無對外開缺，以及有沒有人要去。

現行高中以下心理師多用巡迴方式到各校服務，平均每人身上要「扛」五間學校。中華民國諮商心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群表示，很多心理師時間都耗在交通，且是一年一聘，寧願去考教師證，當學校專任輔導老師，也不要成天奔波。

專業輔導人員若持專業證照，每月平均可領四萬元以上，教育部研議將專輔人員薪點折合率從124.7元調整為130元，預計明年一月一日起實施。但羅惠群認為，心理師每年要向地方公會繳納高額會費，六年要換一次證，換證前要累積120個研習學分，若人在離島，還要回本島上課，加薪效果有限。

若三級專業人員不足，責任更會落在一、二級輔導身上。「不是危險平衡，而是辛苦的平衡」新北市一名專輔老師坦言，每人每月至少要服務2、30位學生，還要投入教學宣導，若轄區缺乏三級人力，二級師資就要多做一些，媒合社工師轉為間接服務，勞損嚴重。

「目前約6成專業人員為4年以下新手，需要大量培訓與個別督導的支持」一名心理師提到，專業人員接手的個案，皆為學校場域中最危急的個案，如憂鬱、精神疾患自傷、自殺、傷人危機、脆弱家庭等，現場情緒負荷量大，需花大量時間與系統熟悉，才有可能合作，若能增聘專業人員，降低服務學生比例，將能提升服務品質、增廣服務範圍。

教育部表示，目前並無法規明訂雇主、機關補助心理師公會費，國教署每年補助地方政府舉辦研習、團體督導及個案研討，心理師可參與研習課程取得積分，每年也補助專輔人員人事費及學生輔導諮商中心運作經費，各地方政府透過績效考核機制調薪，也可依預算制訂如不休假獎金及國旅卡福利，提高誘因。

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教育部

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