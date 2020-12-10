長榮大學校安檢討報告 今遭教育部「有疑義」退貨

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在台遇害，引發社會譁然。教育部要求長榮大學提出校安檢討報告，並附上懲處名單，長榮校方11月25日寄出，2天後寄達教育部，但經教育部審視後，認為內容仍有疑義，今天正式退回，教育部要求長榮大學收文後一周內檢討再報。

今年10月底，長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在距離校門300公尺外遭擄殺棄屍，震驚社會，且在9月底才發生另一陳姓女大生險遭擄走意外，教育部事後調閱資料，發現學校未依規定進行校安通報，要長榮大學檢討究責。

全案事發後，教育部11月4日會同學者專家南下到長榮大學校安督導，釐清事發經過，並完成初步調查報告，同時要求長榮大學在一定時間內提出檢討報告，報告內要有懲處名單、精進作為。

長榮校方11月25日將校安檢討報告（含懲處名單）以紙本郵寄方式寄出，教育部11月27日收文，歷經近兩周時間，教育部審視內容，認為仍有疑義，今天已函請學校於收文後1周內檢討再報。

據了解，長榮大學檢討報告在校安部分仍有疑慮，教育部認為校安要再更謹慎，日前也走訪多所大學，視察各校校安成果，也把各校校安優異之處彙整供長榮參考，希望報告內容能再更完備。至於「疑義」何在？教育部未進一步說明。