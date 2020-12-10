參加高市中運要簽切結書！教育局：望家長教練事先評估
高雄市家長在社群「爆料公社」反映，不滿高雄市教育局要參加市中運的選手家長簽切結書，內容提到：如有特殊意外狀況發生願自行負責。高雄市教育局主祕吳文靜表示，用意主要是希望家長和教練對參賽選手狀況，事前有些評估，減少因劇烈運動造成安全上的風險。
家長反映，高雄市教育局要舉辦全國中等學校運動會選拔賽，並鼓勵學生們踴躍參加，卻又要參賽者的家長簽下切結書。裡頭寫如果家中未成年子女因為參加比賽而導致「特殊意外發生」，教育局完全不負責，好一個負責任的教育體系呀！原來參加運動會比賽都要簽切結書，這名家長說是自己孤陋寡聞了。
教育局分別拿出108、109、110年高雄市中等學校運動會暨參加全國中等學校運動會選拔賽的「運動員家長同意書」，內容提到：如有特殊意外狀況發生願自行負責。下方由運動員、家長和教練簽章。
吳文靜表示，用意主要是希望家長和教練對參賽選手狀況，事前有些評估，減少因劇烈運動造成安全上的風險。至於「如有特殊意外狀況發生願自行負責」這句話讓家長覺得不舒服，她表示，這幾年市中運的家長同意書上的文字，都是如此，並沒有接到對這些文字有什麼疑慮；但如果有家長覺得有疑問，教育局會在來年的家長同意書的文子，做更詳細的說明。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言