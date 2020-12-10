參加高市中運要簽切結書！教育局：望家長教練事先評估

高雄市家長在社群「爆料公社」反映，不滿高雄市教育局要參加市中運的選手家長簽切結書，內容提到：如有特殊意外狀況發生願自行負責。高雄市教育局主祕吳文靜表示，用意主要是希望家長和教練對參賽選手狀況，事前有些評估，減少因劇烈運動造成安全上的風險。

家長反映，高雄市教育局要舉辦全國中等學校運動會選拔賽，並鼓勵學生們踴躍參加，卻又要參賽者的家長簽下切結書。裡頭寫如果家中未成年子女因為參加比賽而導致「特殊意外發生」，教育局完全不負責，好一個負責任的教育體系呀！原來參加運動會比賽都要簽切結書，這名家長說是自己孤陋寡聞了。

教育局分別拿出108、109、110年高雄市中等學校運動會暨參加全國中等學校運動會選拔賽的「運動員家長同意書」，內容提到：如有特殊意外狀況發生願自行負責。下方由運動員、家長和教練簽章。