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參加高市中運要簽切結書！教育局：望家長教練事先評估

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市家長在社群「爆料公社」反映，不滿高雄市教育局要參加市中運的選手家長簽切結書，內容提到：如有特殊意外狀況發生願自行負責。圖／摘自社群爆料公社
高雄市家長在社群「爆料公社」反映，不滿高雄市教育局要參加市中運的選手家長簽切結書，內容提到：如有特殊意外狀況發生願自行負責。圖／摘自社群爆料公社

高雄市家長在社群「爆料公社」反映，不滿高雄市教育局要參加市中運的選手家長簽切結書，內容提到：如有特殊意外狀況發生願自行負責。高雄市教育局主祕吳文靜表示，用意主要是希望家長和教練對參賽選手狀況，事前有些評估，減少因劇烈運動造成安全上的風險。

家長反映，高雄市教育局要舉辦全國中等學校運動會選拔賽，並鼓勵學生們踴躍參加，卻又要參賽者的家長簽下切結書。裡頭寫如果家中未成年子女因為參加比賽而導致「特殊意外發生」，教育局完全不負責，好一個負責任的教育體系呀！原來參加運動會比賽都要簽切結書，這名家長說是自己孤陋寡聞了。

教育局分別拿出108、109、110年高雄市中等學校運動會暨參加全國中等學校運動會選拔賽的「運動員家長同意書」，內容提到：如有特殊意外狀況發生願自行負責。下方由運動員、家長和教練簽章。

吳文靜表示，用意主要是希望家長和教練對參賽選手狀況，事前有些評估，減少因劇烈運動造成安全上的風險。至於「如有特殊意外狀況發生願自行負責」這句話讓家長覺得不舒服，她表示，這幾年市中運的家長同意書上的文字，都是如此，並沒有接到對這些文字有什麼疑慮；但如果有家長覺得有疑問，教育局會在來年的家長同意書的文子，做更詳細的說明。

110年高雄市中等學校運動會暨參加全國中等學校運動會選拔賽的「運動員家長同意書」內容。記者徐如宜／攝影
110年高雄市中等學校運動會暨參加全國中等學校運動會選拔賽的「運動員家長同意書」內容。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局主祕吳文靜表示，家長同意書用意主要是希望家長和教練對參賽選手狀況，事前有些評估，減少因劇烈運動造成安全上的風險。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局主祕吳文靜表示，家長同意書用意主要是希望家長和教練對參賽選手狀況，事前有些評估，減少因劇烈運動造成安全上的風險。記者徐如宜／攝影

教育局 高雄市 爆料公社

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