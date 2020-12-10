志光教育科技集團創辦人林進榮獲全國好人好事代表

109年全國好人好事代表『八德獎』表揚活動9日在台北市青少年發展處5樓流行廣場舉行，遴選出32位全國好人好事代表，志光教育科技集團創辦人林進榮也是其中之一。

林進榮民國68年於台南創立志光補習班，幫助有志進入公職體系服務的考生實現夢想，41年來企業據點分布全國，數十年一路走來，始終秉持初心。93年成立「志光慈善會」、98年創立「志光林進榮教育基金會」，旨在關懷弱勢、回饋社會，善盡社會責任，以建構扶危濟傾、知福惜福的社會。

林進榮近年來亦受成功大學、中興大學、台南大學等大專院校之邀，透過自身經驗分享傳承，幫助學子創造競爭優勢。

92年至96年擔任中華民國補習教育全國總會長，並任「中華民國補習教育慈善會」創會理事長，積極推動「優質補教，關懷弱勢」育苗專案，幫助特殊境遇之學子不再因為經濟因素喪失課後補習機會，為國家培育更多優秀人才，由「志光慈善會」、「志光林進榮教育基金會」，所辦理的「莘莘向榮」專案，提供大專院校獎助學金，至今捐贈超過2000萬元。

中華民國表揚好人好事運動協會所推行的好人好事代表運動，目的希望藉由表彰社會各領域、各階層及各角落，自發性投入社會服務、展現人性光輝的高貴情操，帶給社會整體深層反省與影響，期使「存好心、說好話、做好事、當好人」成為普世價值。

今年來自全國各公私立機關團體推薦121位各界人士參加，經由初審、複審、決審委員審慎評選後，32人獲選。