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影／全教總2020十大教育新聞「批退場條例」 教育部長回應了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今出席「美感ｘ未來教育展」開展記者會，會後接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠今出席「美感ｘ未來教育展」開展記者會，會後接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影

全國教師工會總聯合會今天公布2020十大教育新聞，全球疫情重創教育拿下今年頭條，而冷氣裝設、高中新課綱人力、私校退場、教師法上路議題，今年仍榜上有名。其中，教團更直指政院版退場條例明顯往資方靠攏，將「教育公共化」棄如敝屣。對此，教育部潘文忠表示，退場條例經由多次意見諮詢，用以保障學生受教權、教師工作權，對於教團的提議，教育部會持續關注。

潘文忠表示，教師團體長期在教育現場觀察年度重要教育新聞，今年頭條是防疫，台灣的防疫有賴人民與政府合作，寒假雖延後兩周開學，後續也能正常上課，也是師生家長一同協助，讓孩子在安全環境中學習。

全球疫情蔓延，潘文忠也呼籲，全民不能鬆懈，繼續維護孩子的健康。

另針對私校退場條例，教團認為私校退場條例政院版與教育部版有落差，政院版明顯往資方靠攏，教育公共化還要再努力。潘文忠則表示，退場條例經過多次意見討論，面對少子女化，制訂出明確的轉型退場機制，以維護學生受教權、退場學校教職員工權益，對於教團的提醒，教育部也會持續關注。

全教總評選2020十大新聞包含「COVID-19重創全球教育系統」、「合理增加高中職人力迫在眉睫」、「高溫酷暑下中小學學生學習難 教室冷氣應列為基本設備」、「私校轉型方案出爐 轉向私校董事好幾步」、「新教師法正式實施 程序複雜 全教總與你共同面對」、「大專非典型教師聘用比例高 高教人才當臨時工用」、「少事法排除適用7-12歲的兒童 學校專業輔導人力確實到位刻不容緩」、「動搖國本的幼兒教育雙語政策」、「爭議不斷 教育部二度發布輔導管教辦法注意事項」、「職場霸凌事件仍在 凸顯政府對勞工的保護機制不足」。

教育部 潘文忠 疫情

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