快訊

評／培養乖乖牌檢察官？高檢署插手職務評定的惡果

政院拍板「實價登錄2.0」 預售屋納管、房價揭露至門牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全教總公布2020十大教育新聞 全球疫情拿下頭條

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全教總「年度教育人物」頒給所有防疫第一線的教育人員。代表受獎的北市濱江國小教師張育倫（圖右）。記者趙宥寧／攝影
全教總「年度教育人物」頒給所有防疫第一線的教育人員。代表受獎的北市濱江國小教師張育倫（圖右）。記者趙宥寧／攝影

全國教師工會總聯合會今天公布2020十大教育新聞，全球疫情重創教育拿下今年頭條，冷氣裝設、高中新課綱人力、私校退場、教師法上路等議題，今年仍榜上有名。

全教總理事長侯俊良表示，今年有些問題得到部分解決，卻也延伸出新問題。教育現場最有感除了疫情，另則是冷氣議題。私校退場條例政院版與教育部版有落差，政院版明顯往資方靠攏，教育公共化還要再努力。

全教總評選2020十大新聞包含「COVID-19重創全球教育系統」、「合理增加高中職人力迫在眉睫」、「高溫酷暑下中小學學生學習難 教室冷氣應列為基本設備」、「私校轉型方案出爐 轉向私校董事好幾步」、「新教師法正式實施 程序複雜 全教總與你共同面對」、「大專非典型教師聘用比例高 高教人才當臨時工用」、「少事法排除適用7-12歲的兒童 學校專業輔導人力確實到位刻不容緩」、「動搖國本的幼兒教育雙語政策」、「爭議不斷 教育部二度發布輔導管教辦法注意事項」、「職場霸凌事件仍在 凸顯政府對勞工的保護機制不足」。

今年暑假，行政院長蘇貞昌宣示112年以前，讓高中以下教室「班班有冷氣」。全教總政策部主任殷童娟表示，感謝行政院聽到數十萬學生的聲音，但仍呼籲未來電力設施、設備、冷氣保養不要出現城鄉差距，裝設冷氣也要重視環保。

行政院今年11月20日通過「私校退場條例」草案，全案正在立院審議中，但政院版與教育部版本有落差，也引發外界熱議。全教總副秘書長張旭政強調，教育不該成為私校經營者牟利工具，教育部版本強化監督財產信託、公益董事，也沒有三年內改辦轉型的規範，但政院版卻刪除強化監督，且明訂三年內可改辦，「這給予私校董事會上下其手的空間」，條例也也未依學校狀況細緻區分，美中不足。

他也提到，大專非典型教師聘用比例高，遲未見政府解決方案，國家培養學術人才，卻都在打零時工，這會讓年輕褶子感到卻步，也反映在我國博士班招生不佳的情況。

「少年事件處理法」修法上路，若7至12歲兒童涉及偏差行為，未來不再送入少年法庭，改由教育體系接手。全教總副秘書長李雅菁表示，學生數量雖不多，但都是複雜的議題，若沒有足夠專輔人力，將造成學校困擾，且過去社政單位有接案標準，一但不符合標準，就可能孤立無援，未來需要由各縣市少年輔導委員會落實資源統合協調功能，不能漏接。

政府推動2030雙語國家，教育部今年10月預告修正「幼兒教保及照顧服務實施準則」，擬刪除外語規定。全教總幼委會主委楊逸飛表示，美語是強勢課程，當開放美語，不管是私幼、準公共幼兒園、非營利都將朝外與發展，公幼也會被逼著辦，中產階級家庭恐無法負擔幼教成本，跟教育部的「平價托育」背道而馳。

新課綱上路第二年，多元選修、彈性課程需要大量人手，教學現場吃不消。全教總政策部副主任巫彰玫表示，教育部除了給錢，也要給人，即便高中職解禁1400教師員額，也只是回到舊課綱的人力編制，新課綱至少還要增加1.5倍人力，若教育部只是給錢，讓老師超鐘點，或以代理師兼任，無助提升教育品質。

今年全教總的「年度教育人物」則頒發給所有防疫第一線的教育人員。代表受獎的北市濱江國小教師張育倫表示，疫情當前，入校量測體溫已經一年，學校動員工友、保全，還有糾察隊跟導護志工；校園會議多改為線上直播，資訊教師付出極大心力，協助演練直播教學，相當辛苦。

全國教師工會總聯合會今天公布2020十大教育新聞。記者趙宥寧／攝影
全國教師工會總聯合會今天公布2020十大教育新聞。記者趙宥寧／攝影

全教總 教育部

延伸閱讀

陸勞動力老化 平均年齡38.4歲

嘉縣南新國小水牛城堡啟用 學生喊好玩

幼兒園：法規鬆綁 教學能更多元

幼兒園全日教外語 教部擬鬆綁

相關新聞

全教總公布2020十大教育新聞 全球疫情拿下頭條

全國教師工會總聯合會今天公布2020十大教育新聞，全球疫情重創教育拿下今年頭條，冷氣裝設、高中新課綱人力、私校退場、教師...

不贊成狗頭鍘進入校園 王婉諭：包青天檢審不分反法治

時代力量立委王婉諭昨晚在臉書表示，台南市某小學學校設置了青天三鍘刀的大公仔，宣稱要將電視劇「包青天」裡的虎頭鍘、狗頭鍘、...

突破逆境！視障生靠敏銳聽覺 開發音樂天賦

台北市教育局今天在松山工農舉辦「教育關懷獎」頒獎，表揚鼓勵突破逆境的學生，藉由自身事蹟成為同儕學習典範。石牌國小羅婕玲有...

狗頭鍘現身校園「很萌」？包青天式法治教育的隱憂

日前媒體報導台南市某國小校園出現Q版的「青天三鍘刀」大公仔，校方有感於法治教育的重要，想一改過去生硬的教育方式，以曾經紅遍國內的電視劇《包青天》裡的「龍頭鍘」、「虎頭鍘」和「狗頭鍘」作為創作發想，透過Q版公仔讓學生親近，從歷史故事中學習法治的觀念。校方更表示，包青天及其衍生的相關故事都是很好的法治教育取材對象。

影／中堅人才方案拍板 4年44億元支持學術中年

在研究領域耕耘十多年、學術成果明顯晉級的優秀「學術中年」，明年起也有經費更高的進階研究計畫可申請了。科技部今天發表學術中...

技藝競賽汽車修護拿優勝 光復中學陳冠宇獲賓士聘用

109學年度全國中等學校工業類科技藝競賽上月底在國立彰師附工舉辦，光復中學汽車科學生陳冠宇、廖偉捷均進入決賽，陳冠宇獲得...

百變造型下展現品牌故事 台南應大美容系畢展吸睛

台南應用科技大學美容造型設計系年度重頭戲「應屆畢業生校內畢展」，今明兩天上午9點至下午5點在該校「藝術中心」展出。校方表...

幼兒園：法規鬆綁 教學能更多元

教育部擬刪除「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」條款，引發外界熱議。有的家長認為，融入式英語教學沒有壓力，較容易銜...

中堅人才獎助 4年44億挺學術中年

在研究領域耕耘十多年、學術成果明顯晉級的優秀「學術中年」，明年起也有經費更高的進階研究計畫可申請。

幼兒園全日教外語 教部擬鬆綁

幼兒教保及照顧服務實施準則規範「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」，政府推動二○三○雙語國家，為避免外界誤解幼兒園...

力宇教育與奇美聯手 臺灣教育科技展人氣夯到爆

今年在臺灣教育科技展，力宇教育與奇美聯手打造多功能數位學習體驗中心，結合多方資源創建臺灣教育科技生態圈，有「校園智慧教室」、「個人升學學習」、「真人互動語言」、「智能機器創客」四大教育科技中心，現場人氣滿滿夯到爆。

教部擬鬆綁法規讓幼園可全日教外語 托盟籲別火上加油

政府推動2030雙語國家，為避免外界誤解幼兒園不能教英文，教育部10月中預告修正「幼兒教保及照顧服務實施準則」第13條，...

熱門新聞

中央大學各系學測占比至多3成 這2系書審占7成

110學測國文／文意理解不是靠猜 學會以關鍵字高效率準確答題！

影／南一中校友傑出成就獎公布 7人中有4名醫師

不贊成狗頭鍘進入校園 王婉諭：包青天檢審不分反法治

影／中堅人才方案拍板 4年44億元支持學術中年

幼兒園全日教外語 教部擬鬆綁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。