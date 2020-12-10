全教總公布2020十大教育新聞 全球疫情拿下頭條

全國教師工會總聯合會今天公布2020十大教育新聞，全球疫情重創教育拿下今年頭條，冷氣裝設、高中新課綱人力、私校退場、教師法上路等議題，今年仍榜上有名。

全教總理事長侯俊良表示，今年有些問題得到部分解決，卻也延伸出新問題。教育現場最有感除了疫情，另則是冷氣議題。私校退場條例政院版與教育部版有落差，政院版明顯往資方靠攏，教育公共化還要再努力。

全教總評選2020十大新聞包含「COVID-19重創全球教育系統」、「合理增加高中職人力迫在眉睫」、「高溫酷暑下中小學學生學習難 教室冷氣應列為基本設備」、「私校轉型方案出爐 轉向私校董事好幾步」、「新教師法正式實施 程序複雜 全教總與你共同面對」、「大專非典型教師聘用比例高 高教人才當臨時工用」、「少事法排除適用7-12歲的兒童 學校專業輔導人力確實到位刻不容緩」、「動搖國本的幼兒教育雙語政策」、「爭議不斷 教育部二度發布輔導管教辦法注意事項」、「職場霸凌事件仍在 凸顯政府對勞工的保護機制不足」。

今年暑假，行政院長蘇貞昌宣示112年以前，讓高中以下教室「班班有冷氣」。全教總政策部主任殷童娟表示，感謝行政院聽到數十萬學生的聲音，但仍呼籲未來電力設施、設備、冷氣保養不要出現城鄉差距，裝設冷氣也要重視環保。

行政院今年11月20日通過「私校退場條例」草案，全案正在立院審議中，但政院版與教育部版本有落差，也引發外界熱議。全教總副秘書長張旭政強調，教育不該成為私校經營者牟利工具，教育部版本強化監督財產信託、公益董事，也沒有三年內改辦轉型的規範，但政院版卻刪除強化監督，且明訂三年內可改辦，「這給予私校董事會上下其手的空間」，條例也也未依學校狀況細緻區分，美中不足。

他也提到，大專非典型教師聘用比例高，遲未見政府解決方案，國家培養學術人才，卻都在打零時工，這會讓年輕褶子感到卻步，也反映在我國博士班招生不佳的情況。

「少年事件處理法」修法上路，若7至12歲兒童涉及偏差行為，未來不再送入少年法庭，改由教育體系接手。全教總副秘書長李雅菁表示，學生數量雖不多，但都是複雜的議題，若沒有足夠專輔人力，將造成學校困擾，且過去社政單位有接案標準，一但不符合標準，就可能孤立無援，未來需要由各縣市少年輔導委員會落實資源統合協調功能，不能漏接。

政府推動2030雙語國家，教育部今年10月預告修正「幼兒教保及照顧服務實施準則」，擬刪除外語規定。全教總幼委會主委楊逸飛表示，美語是強勢課程，當開放美語，不管是私幼、準公共幼兒園、非營利都將朝外與發展，公幼也會被逼著辦，中產階級家庭恐無法負擔幼教成本，跟教育部的「平價托育」背道而馳。

新課綱上路第二年，多元選修、彈性課程需要大量人手，教學現場吃不消。全教總政策部副主任巫彰玫表示，教育部除了給錢，也要給人，即便高中職解禁1400教師員額，也只是回到舊課綱的人力編制，新課綱至少還要增加1.5倍人力，若教育部只是給錢，讓老師超鐘點，或以代理師兼任，無助提升教育品質。